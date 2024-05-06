避免停電事故 台電桃園區營業處7日啟動專案巡檢

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）台電桃園區營業處長黃志榮今晚率工作班員，進行巡視配電設備、故障指示器安裝及確認供電設備紅外線檢測。黃志榮說，7日將誓師啟動180人展開額外專案巡檢，避免停電再發生。

黃志榮接受媒體聯訪表示，巡檢工作最主要是針對運轉中設備，希望在故障前能透過檢測檢出，甚至維護、改良，因此只要是台電供電的設備都會納入巡檢範圍內；公司也明文規定，每半年會對運轉設備進行1次巡檢，每年會巡檢2次。

黃志榮說，從4月16日以來，桃園區營業處最近停電事故頻率較高，「我們其實比用戶更緊張」，因此台電桃園區營業處7日將誓師啟動專案巡檢工作，並啟動跨區支援至少40人，加上桃園區處原有的搶修人員120人、負責白天維護的自營工班20人，共180人做較完整巡檢，希望把過去沒注意到的問題檢出。

黃志榮指出，巡檢人員到場會先查看形式外觀，找出動物可能經過路徑，希望能在第一時間阻絕、補強。在透過檢驗沒有漏電現象後，接下來會打開箱門，針對運轉本體做檢測查看是否有問題。台電對於運轉設備故障檢出都有加裝故障指示器，會透過巡檢時確認其可用性，使用時間較長也會進行更換。

黃志榮表示，巡檢人員後續還會量測開關本體的溫度，就像人體一樣，「有不舒服一定會先發燒」，同樣邏輯也適用在開關運轉本體。巡檢人員會透過紅外線測溫計量測，透過比較性的溫度檢出，若有異常會開具維護工單辦理維護更新，每具設備都會落實去做，希望讓停電憾事不再發生。（編輯：張雅淨）1130506