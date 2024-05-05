新內閣政次名單 經濟部、財政部與文化部等留任
2024/5/5 12:49（5/5 13:02 更新）
（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨今天公布新內閣政務次長人選，多個部會留任，包括財政部政務次長由現任阮清華、李慶華留任；經濟部政務次長由陳正祺留任；文化部政務次長由現任政務次長李靜慧與王時思留任。
總統當選人賴清德及內定行政院長卓榮泰已陸續公布6波新閣人事，民進黨今天透過新聞稿，公布政務次長人選，其中多個部會政次留任。
財政部政務次長由現任阮清華、李慶華
留任，兩位政務次長在財政部服務多年，行政歷練完整。
李慶華小檔案
學歷：政治大學財稅學系學士、經營管理碩士
經歷：財政部賦稅署署長、財政部北區國稅局局長、台灣省北區國稅局局長、財政部主任秘書、財政部賦稅署副署長、財政部財稅資料中心副主任、財政部賦稅署組長、財政部賦稅署副組長、財政部賦稅署專門委員
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經濟部政務次長由陳正祺留任，陳正祺駐外歷練完整，對國際談判與經貿事務嫻熟，未來將持續借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關業務。
環境部政務次長由現任政務次長葉俊宏、施文真留任。葉俊宏曾於環保署多處任職，行政資歷完整。施文真出身學界，具備氣候法規、碳定價、碳交易等相關專業。
文化部政務次長由現任政務次長李靜慧、王時思
留任。李靜慧曾任國立故宮博物院政務副院長，王時思曾任台南市政府副市長、台南市政府觀光旅遊局局長等職。
學歷：美國杜克⼤學國際發展政策碩⼠
王時思小檔案
生日：1968年10月1日
學歷：美國杜克⼤學國際發展政策碩⼠
清華⼤學社會與⼈類學研究所社會學碩⼠
東海⼤學法律系學⼠
經歷：台南市副市⻑、台南市觀光旅遊局⻑、台南市研考會主委、凱達格蘭基⾦會執⾏⻑、⾼雄市新聞處⻑、⺠間司法改⾰基⾦會執⾏⻑、台灣⼈權促進會秘書⻑
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勞動部政務次長由現任政務次長王安邦、許傳盛留任，兩位皆擁有豐富行政資歷。王安邦歷任桃園市政府社會局主任秘書、桃園市政府勞動局長、桃園市政府社會局長、桃園市政府副秘書長、桃園市政府民局局長。許傳盛專業領域為社會政策及觀光，曾擔任過台中縣、彰化縣與高雄市社會局長，以及高雄市府副秘書長、客委會主委等職務。
另外，數位部政務次長部分，由現任政務次長闕河鳴
留任，另一位次長則由艾爾科技執行長林宜敬出任。闕河鳴原為國立陽明交通大學電機系副教授，在數位部成立後擔任政務次長，督導提升國內資安措施，推動強化國家數位韌性。林宜敬曾任美國IBM華生研究中心研究員、華通電腦資訊工程部副理、趨勢科技新產品研發部協理等職。（編輯：林淑媛）1130505
闕河鳴小檔案
學歷：
- 南加州大學電機工程博士
- 南加州大學電機工程碩士
- 國立交通大學電子物理學士
經濟：
- 國立陽明交通大學／電機工程學系副教授
- 國家發展委員會亞洲．矽谷計畫執行中心人資長
- 國家通訊傳播委員會「有線廣播電視事業發展基金管理委員會」委員
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