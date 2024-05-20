鄭麗君：政治是利他 將協助落實國家希望工程

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院副院長鄭麗君透過臉書說，政治本質是利他，值得努力付出，未來在行政院長卓榮泰領導下，她將協助行政團隊逐步落實總統賴清德的國家希望工程國政願景，邁向創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣。

新舊內閣今天交接，鄭麗君透過臉書表示，謝謝卓榮泰邀請她加入行動創新內閣，讓她有機會再次為台灣、為人民貢獻心力，笑稱今天是再度「入伍服務」的第一天。

鄭麗君表示，宣誓是責任的開始，也提醒自己政治的本質是利他，是能夠為人們帶來幸福感與希望感，艱辛但有機會促成改變，值得付出努力的志業，因此即使未來充滿挑戰，仍要堅定向前，主張理想、溝通對話，以願景帶領社會走對的路，守護台灣得來不易的民主，為每一位台灣人創造更好的生活與未來。

她說，在卓榮泰帶領下，閣員皆已上緊發條，準備推動短中長期福國利民相關政務，她也將協助卓榮泰逐步落實賴總統的國家希望工程國政願景，邁向創新繁榮、公義永續、民主和平的台灣，大家定將竭盡所能，克盡其責，和所有台灣民眾攜手前進，在自由民主的道路上往前創造歷史的新頁。

鄭麗君表示，政府將以創新驅動經濟成長，回應淨零與數位轉型，不只創造產值，更要創造價值、貢獻世界；同時擴大社會投資，為民眾創造更多公共服務，減輕個人和家庭負擔，追求多元平權的社會，支持每一個人實現自己的人生。

她還說，政府也會透過參與式的民主治理團結台灣，強化國防與外交，和世界民主陣營站在一起，共同守護自由民主的生活方式。

鄭麗君表示，政府會以行動證明，國家希望工程不僅是一套國政藍圖，更是所有台灣人可以共同追求的社會理想，即「人人有希望，國家有希望」；她也感謝前總統蔡英文過去8年帶領團隊，讓台灣有了新的國家發展方向，讓世界上架台灣。（編輯：林淑媛）1130520