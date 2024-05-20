卓榮泰首份公文 簽署前瞻食品安全建設計畫

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（中央社記者賴于榛台北20日電）因應民眾關心食安問題，行政院長卓榮泰今天簽署的首份公文，是衛福部「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」，該計畫投入新台幣74億元，落實安全檢查制度，並加強食安檢查的工作跟能量。

行政院發言人陳世凱今天透過媒體群組表示，卓榮泰今天完成行政院長的宣誓與交接流程後，隨即簽署就任後的第一份公文。

為因應民眾關心的食安問題，包括國外食品的進口、國內食品的生產等，卓榮泰簽署的首份公文，是衛福部「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設計畫」，預計全面性從中央到地方落實安全檢查制度，並持續加強食安檢查的工作跟能量。

陳世凱表示，計畫可細分為現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及教育訓練大樓興建計畫、邊境查驗通關管理系統效能提升、強化衛生單位食安稽查及檢驗量能、強化中央食安檢驗量能、提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化，共5項子計畫，總經費約74億元。

此外，卓榮泰今天開通社群平台Threads、Instagram，以及影音平台YouTube。陳世凱說，這除了是為與網路上的民眾互動，更宣示AI行動創新內閣，未來會加強行動力，適時地向民眾報告各種狀況，暢通溝通管道，真正讓民眾感到心安。（編輯：林興盟）1130520