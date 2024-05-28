陳抗避免過度激動 醫提醒警訊要帶藥

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）立法院今天續審國會職權法案，民眾上街頭抗議。醫師提醒，留意聲音變大、心跳加快等警訊，以免情緒過於激動，有心血管疾病者出發前要先服藥，身上帶舌下含片等「救命藥」。

立法院審查國會職權修正相關法案，繼24日民眾擠爆立院周邊抗議修法，今天續審，民眾再集結，用行動表達訴求。三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌提醒，若想要預防過度激動的情況，務必要對自己人格特質有所了解。

葉啟斌指出，例如原本就屬於遇到人際衝突就容易臉紅脖子粗、一點點事情就會大呼小叫的人，或許不太適合陳抗，如果為了理想一定要上街頭，建議找個伴一起去會更好，特別是要挑選可以當「煞車皮」的人。

陳抗過程本就容易挑起情緒，葉啟斌表示，若同行者反而火上加油，甚至出現鼓舞、操弄行為，恐讓狀況惡化，建議找個平常有交情，且深知個性者，並告訴對方「必要時一定要拉住我」，避免做出危險舉動。

「當然，自己也要留意警訊。」他解釋，比方說聲音變大、心跳加快，可能已經開始處於被情緒帶領的狀態中，首要就是看看能否轉移注意力，最好是離開現場，跳脫讓心緒不穩定的環境，另外，也要準備相關藥品，以及安全保護如安全帽等。

他數度強調，預防勝於治療，就像火山爆發才逃跑往往來不及，應該要注意狂暴的先兆，例如聲音變粗、眼睛怒瞪等，同行者就要趕快出手安撫。

至於隻身在現場的人，葉啟斌說，當感覺到情緒快要失控，先把眼睛閉上，輕鬆深呼吸，接著透過冥想如藍天綠地的悠閒情境來緩解心情，同時和自己對話「已經盡心盡力了」、「夠了」，不要把自己逼到牆角。

此外，台大醫院副院長、家醫科主治醫師黃國晉表示，要留意4個重點，第1，有心血管疾病、高血壓病史的民眾，出發前要先服藥，有心肌梗塞、心絞痛病史者，帶著舌下含片等「救命藥」。

第2，多喝水很重要，否則可能導致泌尿道感染增加，而且最近天氣不穩定，下雨前很悶熱，如果缺乏水分和電解質，恐怕會熱衰竭、昏倒。

第3，目前如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感等傳染病仍在流行，到了這種人群密集接觸的場合，仍建議佩戴口罩。

第4，出現過度換氣症候群時，可用塑膠袋套住口鼻呼吸，「愛國家還是要注意自己的身體」。（編輯：管中維）1130528