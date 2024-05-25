上街抗議 心理師提醒注意正常生活跟情緒波動

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）國會職權修法大戰，10萬人擠爆立院周邊抗議，相約28日再上街頭。心理師提醒，仍須注意正常生活跟情緒波動，當身邊人太激動，比起要對方冷靜，先給時間跟空間更好。

民間團體24日號召民眾抗議立法院修法擴權，約10萬民眾走上街頭包圍立院，晚間12時平和落幕，民眾陸續散場，並相約28日再上街頭，公民排班、捍衛民主。

立法院會處理國會職權相關修法，場內藍綠激戰、場外民眾激昂，台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰今天告訴中央社記者，站在心理衛生健康觀點，樂見人民可以表達立場，但有時抗爭過程很激烈，有些人會過度全心全力投入其中。

她提醒有2狀況要注意，首先在表達政治立場同時，還是要顧及正常生活，另一個要注意的是情緒波動是否過大。

藍挹丰指出，那樣的情境本就容易勾起、牽動情緒，當情緒波動過大感到無法承受，或旁人看了覺得「怎麼會這樣」，尤其出現過於亢奮、易怒等反應，就要特別小心。

「很多人感受到的情緒不見得是亢奮，而是焦慮，甚至合併無望感。」藍挹丰解釋，有些人可能會認為自己都特地上街頭了，為什麼好像沒有得到想要的東西，當結果不如預期，情緒就比較容易焦慮低落。

她建議，如果情緒起伏頻率太高，超過自己可承受程度，或別人已經出言提醒時，對心理的負面影響較大，此時建議要稍微抽離情境；就算是沒有在現場的人，當資訊量已超過能負荷範圍，建議節制資訊搜集，適度遠離、放空。

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若碰到身邊有人過於激動，藍挹丰直言，人在激動時，往往聽不到別人講話，除告訴對方「冷靜一點」，接著在徵得對方同意下，給予拍背、不具攻擊性擁抱之類的安撫，比起一直要對方「冷靜」，先給一點時間跟空間，在安全的情境中冷靜，也許更有幫助。

藍挹丰強調，政治不應該成為正常生活的全部，日常生活包括工作、學業盡量要按部就班，保持興趣活動、跟親友聯繫等，對自己的心裡衛生健康會更好。（編輯：李亨山）1130525