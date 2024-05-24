5萬人抗議國會職權修法 高中生：現場是民主守護者

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（中央社記者劉建邦台北24日電）立法院會今天續審國會職權修正相關法案，民團在立院外表達訴求，晚間6時許宣布現場5萬人，有高中生宣講時說，現場都是民主守護者非造反；學者提及台灣正處於內外危機。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；立法院院會今天續審國會職權修正相關法案，包含經濟民主連合等多個民團從上午起就在立法院外聚集表達訴求，聲援人潮從下午起陸續增加。

主辦方在青島東路設宣講台，4名就讀高一的學生上台宣講時說，自己出生在民主自由台灣，但可能能因國會修法破壞民主自由，感到焦慮，很多人以為年輕人會支持某政黨，但絕對不是，年輕人也是具思辨能力的台灣人。

學生指出，有人問為何學生需上街頭，就是想告訴背叛人民的政治人物，在台灣，人民是可上街頭並把不合格的政治人物拉下台，參加活動就是要讓這些政治人物聽見聲音並檢討過去錯誤。

另名學生宣講時說，國會今天發生多數霸權利用不正義程序濫用權力，無法視而不見，過去參加街頭活動是因學校作業，今天參與活動就是因自己良知，會持續在現場支持民主自由台灣。

學生表示，民主台灣還是會發生對不同政黨支持者貼標籤，導致大家透過標籤看事情，但他不是小草或1450，只是關心社會的高中生，希望出現程序正義、遵守國會規則，不要只像是發狂的牛、火車不過站一樣往前衝。

中央研究院台灣史研究所專任研究員吳叡人宣講時說，曾提過台灣處在很不正常狀況，他稱為永恆危機，就是外有中國侵略危機，內有政黨拒絕認同台灣造成社會分裂，台灣危機具體型態就是外部侵略與內部分裂進行連動，讓台灣形成內外交錯的困境。

他說，今天的國會危機就把台灣內外交迫困境，推到懸崖邊緣，這次藍白國會亂政，實質上就是利用立法權聯合發動一次政變，透過立法權發動政變，試圖架空民選總統的行政權跟獨立司法權，把台灣國會變成中國代理人，這是台灣所要面臨最新危機型態。

他表示，藍營雖選贏立委卻只拿到國會的脆弱多數，但就想賣掉台灣，動作之大及粗魯，令人歎為觀止，想不到台灣民主化已經30年還發生此事，這是中國侵略台灣最新型態。（編輯：張銘坤）1130524