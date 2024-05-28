立院職權修法通過 學者：恐讓北京成為贏家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、黎建忠台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團在立院外抗議，學者說如「外交家」雜誌專文，北京可能成為台北倉促通過新法贏家，呼籲台灣人和企業應發聲。

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，經濟民主連合及台灣公民陣線等多個民間團體和小黨從上午起在立法院外的濟南路、青島東路集結抗議，主辦方晚間6時許宣布現場達1萬5000人。

主辦方邀學者、民團上台宣講，中央研究院台灣史研究所專任副研究員吳叡人宣講說，「外交家」雜誌專文提到關於國會職權修法，認為「北京可能成為台北倉促通過新法的贏家。」

他表示，此法案今天三讀通過，就如「外交家」雜誌撰文提及最終得利是北京政權，這次活動聚集都是追求公共利益的公民，應發揮體制外公民審議功能擋下政客。

他說，台灣年輕人曾在民進黨一蹶不振時願意相挺，針對國會濫權法案通過，不僅傷害所有台灣利益且包含商業，呼籲台灣企業應出面喊話。

他表示，法案三讀通過後代表危機才開始，藍白將透過相關作法凌遲台灣，有公民團體提到中央政府可透過覆議等，但呼籲台灣人民開始組織草根團體，因新的捍衛民主防禦運動已開始，並正式向賣台團體宣戰。

吳叡人說，新一波捍衛民主防禦運動，戰場非在立法院或政府部門，而是每名台灣公民應在自身領域透過宣講等方式組織團體。

他指出，這幾次活動想起當初參與香港反送中的年輕學子，香港學生曾提過「不是因希望才堅持，而是堅持才有希望」，希望台灣公民要了解民主自由是前輩以生命換取，要持續堅持並把台灣當寶貝，捧在手心呵護。

中央研究院民族學研究所副研究員、黑熊協會理事長劉文在宣講時說，藍白利用制度濫權並與中共裡應外合，架空台灣政府行政權，台灣要面對只有侵略和被侵略，沒有所謂保持中立情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉文表示，國會擴權只是開始，中共將利用台灣民主自由，造成內部混淆，台灣不能走回頭路，希望台灣公民持續跨世代對話，並保持愛台灣的心，就不會輸給投機政客。

中山大學社會系副教授邱花妹宣講指出，此案三讀通過後對未來很憂心，若國會以蠻橫方式處理，未來恐不理會立法、行政分權及社會討論，她曾經歷過台灣民主化過程，希望台灣人民能了解民主自由力量。（編輯：張銘坤）1130528