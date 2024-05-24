8萬人抗議國會職權修法 民團提6方案反制三讀

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（中央社記者劉建邦台北24日電）立法院會今天審查國會職權相關修法，民團號召民眾至立院外抗議，晚間8時喊出現場8萬人。民團說，此法就算三讀通過，有行政院提覆議、憲法訴訟、罷免濫權立委等6方案挽救。

立法院續審國會職權修法，民團從上午起號召民眾集結抗議，要求立法院把職權行使法與刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審。至晚間8時，主辦單位喊出現場已破8萬人。

經濟民主連合智庫召集人賴中強晚間在青島東路舞台上表示，立法院將續審至深夜12時，若審查未結束，28日要續審，呼籲現場民眾當天繼續到場集結，要讓藍白政黨知道以多數暴力通過濫權法案所立制度，不是台灣國會新常態，更不要學中國。

他說，台灣公民其實可透過各種方式監督亂搞的立委，有民眾問及若此法案若三讀通過的後續作為，提出6方案因應，包含行政院提覆議、行政院與1/4立委聲請釋憲、公民複決、罷免濫權立委、強化國會監督、強化民主防衛。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔在台上指出，台灣民主走到今天，讓人民可直接監督國會，進而形成民主堅強體制及相關制度變革，但還是出現讓藍白有機會架空國會狀況。

他說，針對6方案內的強化國會監督細項，包含公民團體評鑑應納入立法院委員會召委，民眾應監督選區立委面對重大法案作法的國會監督連結在地，及要求推動開放國會。

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賴中強表示，針對強化民主防衛，中國不樂見台灣具備民主自由，以此透過各種方式或經濟脅迫等手段，打擊和分化國人，就是要完成併吞台灣企圖，近期則在架空台灣民選政府，讓台灣民主無法正常運作。

他說，許多台灣民眾都清楚此情形，但就是有人裝睡，呼籲中央政府透過如修正行政命令等強化民主的方式，阻止類似狀況可發生，且要讓台灣民眾了解相關情形，進而強化民主防衛。（編輯：張銘坤）1130524