抗議立院國會職權修法 民團青鳥行動非結束是開始

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（中央社記者劉建邦、黎建忠台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民團聚集立院外表達訴求，聲援「青鳥行動」人潮晚間達高峰，主辦方宣布破7萬人，行動非結束是開始，將成3黨之外的第4種力量。

立法院會今天續審立法院職權行使法部分條文，經濟民主連合及台灣公民陣線等多個民間團體和小黨，從上午起在立法院外的濟南路、青島東路集結抗議，設舞台讓聲援活動的民團及民眾宣講，立院院會在下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。

參與「青鳥行動」人數在晚間逐漸增多，台北市警方晚間8時封閉中山南路快車道，聲援行動人潮一度湧現，包含教育部前、立法院前、監察院旁，晚間9時許人數達高峰，主辦方晚間9時30分宣布現場破7萬人。

現場聲援的學生表示，藍白政黨未討論就通過此法案，擔憂台灣香港化，之後要上街頭表達訴求，恐有難度，白營曾提過要讓國會透明，從修法過程來看是背道而馳。

經濟民主連合智庫召集人賴中強晚間11時許在台上指出，此法案在立法院長韓國瑜敲下議事槌後通過，官員未來在質詢回應立委，若被國民黨、民眾黨立委認為說謊就是犯罪，這是荒謬行為。

賴中強表示，這次行動展現台灣自主公民力量，雖最後一刻無法阻止民眾黨及國民黨的粗暴立法，但接下來將呼籲行政院提覆議，後續還有路要走，會跟國會濫權法案，周旋到底。

他說，這幾次行動非白走且達成很多目的，包含讓眾人知道此法案不合理，更讓中國在地協力者知道沒有如此容易，再次展現台灣公民行動力量，不管國會哪個政黨都不敢忽略，將成為3個政黨之外的第4種力量。

他表示，過去社運集結有困難，需要因政府推動錯誤施政，才有辦法動員，但這次公民透過輪流排班到場聲援；他認為在下次關鍵時刻，台灣公民還是會找出集結方式阻擋藍白亂搞，超過10萬人公民力量，藍白不敢輕忽，若有就將再集結。

賴中強呼籲所有公民，到國民黨立委選區進行社會對話，因國民黨最害怕就是地方，透過與地方選民對話讓民眾了解訴求。

他指出，這次參與行動的所有公民呈現努力是有效果，因幾次行動已寫下公民運動的新奇蹟，這樣的力量會再持續。

主辦方最後表示，這次行動有很多不同專業公民集結並提供支援，如透過建築投影方式表達訴求，行動非結束而是開始，並播放從17日以來的4次行動所剪輯而成影片，要讓外界知道此法案到底有多不合理，活動晚間11時許落幕。（編輯：陳正健）1130528