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府：賴總統盼朝野持續對話 呼應民意訴求

2024/5/29 00:15
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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統府昨天深夜表示，在社會高度疑慮及議論當中，立法院仍三讀修正通過立法院職權行使法部分條文法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。對於政院研擬提覆議，以及立法院民進黨團將聲請釋憲，總統府均予以尊重。

此外，總統府表示，總統賴清德期盼，民意關注的重大爭議性法案，朝野於三讀後仍有持續對話調節的可能性，以呼應國人民意訴求。

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

總統府發言人郭雅慧昨天深夜表示，在此社會高度疑慮及議論當中，立法院仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。

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郭雅慧指出，至於行政院預備研擬依照憲法規定提出覆議，以及立法院民進黨團宣布聲請釋憲，期盼透過憲法規定的程序，妥善解決修法過程所造成的社會疑慮，總統府皆予以尊重，並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理。

郭雅慧表示，國會是民主的象徵，應當與人民站在一起，共同守護民主的價值。而總統更是民主憲政的守護者，因此賴總統期盼，民意關注的重大爭議性法案，朝野於三讀後仍有持續對話調節的可能性，以呼應國人民意訴求。（編輯：林克倫）1130529

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