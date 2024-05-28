民進黨：藍白強渡關山藐視民主 支持黨團提釋憲

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（中央社記者葉素萍台北28日電）立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，增訂藐視國會罪。民進黨指出，藍白兩黨強渡關山違反程序正義、藐視民主，聯手通過「刑法」、「立法院職權行使法」等「藐視國會罪」修法，民進黨支持未來黨團將針對通過的法案內容與程序瑕疵提請釋憲，將憲政爭議交大法官定奪。

民進黨發言人卓冠廷晚間透過新聞稿表示，「藐視國會」概念模糊不明，修法過程與內容皆涉及違憲以及違法濫權，民進黨支持未來黨團將針對通過的法案內容與程序瑕疵提請釋憲，將憲政爭議交由司法院憲法法庭大法官定奪。藍白兩黨這種強渡關山違反程序正義、藐視民主的立法方式，最後終將遭民意反噬。

卓冠廷指出，今天是國會最黑暗的一天，台灣人民眼睜睜看著藍白兩黨架空台灣，歷史不會忘記這一刻。這次修法破壞國會程序正義，但沒收國會討論只是藍白的第一步。立法院透過長期實踐所形成的議事規則與議事慣例，是台灣成為民主國家的重要基石，過去3個月竟遭藍白兩黨破壞殆盡。

卓冠廷強調，國民黨、民眾黨無視上百名法界學者與專業人士，具名連署針對此次修法弊端提出示警，蠻橫硬幹，竟然連今天法案最後一刻三讀時，都還想修改條文文字，進行內容實質變更，已經明顯違法，更是凸顯藍白黑箱濫權的本質。

卓冠廷表示，民進黨仍然相信人民的力量，民主不像藍白想像的那麼容易被欺瞞，未來民進黨將支持黨團在憲政層面發動釋憲，訴請大法官做最後的裁定。民進黨將持續捍衛台灣、捍衛民主，與人民站在一起；藍白無視民意反對強推藐視國會罪，「藐視人民」的傲慢行徑終將面對民意制裁。（編輯：林克倫）1130528