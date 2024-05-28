刑法藐視國會罪三讀 公務員虛偽陳述最重關1年【直播】

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影片來源：國會頻道

（中央社記者王揚宇台北28日電）在藍白挾人數優勢下，立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，增訂藐視國會罪，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

立法院司法及法制委員會4月15日初審通過藍白所提國會職權相關修法，包括立法院職權行使法部分條文、刑法部分條文修正草案等案，但在場立委未達成共識，保留送黨團協商，後續經委員會的協商下無法取得共識，送院會處理。

立法院會稍早已三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

關於刑法部分，全案今天晚上在立法院會處理時，民進黨立委高喊反擴權等口號，但在國民黨、台灣民眾黨立委挾人數優勢下，舉手表決通過國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團共提的再修正動議。

三讀通過條文，增訂第5章之1「藐視國會罪」，也增訂第141條之1條文，明定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。（編輯：林克倫）1130528

立法院會28日續審國會職權修法相關法案，民進黨立委們在議場內舉起「反黑箱 反擴權」的看板呼口號表達立場。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日