刑法藐視國會罪二讀 公務員虛偽陳述最重關1年【直播】
2024/5/28 22:30（5/28 23:15 更新）
（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天處理刑法部分條文修正草案，經二讀表決，增訂藐視國會罪，規定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。
立法院司法及法制委員會4月15日初審通過國民黨立委傅崐萁、翁曉玲所提刑法部分條文修正草案，但在場立委未達成共識，保留送黨團協商，後續經委員會的協商下無法取得共識，送院會處理。
影片來源：國會頻道
全案今天晚上於立法院會處理時，在中國國民黨、台灣民眾黨立委挾人數優勢下，舉手表決通過國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團共提的再修正動議。
二讀通過條文增訂第5章之1「藐視國會罪」，也增訂第141條之1條文，明定公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。
立法院職權行使法規定，「第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正」。（編輯：林克倫）1130528
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