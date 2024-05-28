本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法4/240
首頁 / 政治

立院職權修法三讀 柯建銘：總統公告後提釋憲

2024/5/28 19:31（5/28 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會28日下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨團於法案三讀後舉行記者會，總召柯建銘（右3）表示，一定會提出釋憲，釋憲要等總統公告後才可以提出，這是必然的程序，民進黨會遵守釋憲應有的法定要件及程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日
立法院會28日下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨團於法案三讀後舉行記者會，總召柯建銘（右3）表示，一定會提出釋憲，釋憲要等總統公告後才可以提出，這是必然的程序，民進黨會遵守釋憲應有的法定要件及程序。中央社記者王騰毅攝 113年5月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，一定會提釋憲，釋憲要等總統公告後才可以提出，這是必然程序，釋憲有法定的要件和程序，民進黨都會遵守。

即使民進黨團窮盡一切議事程序手段，試圖拖延議事進行，表明反對藍白黨團聯手提案的立場，仍不敵藍白席次優勢，立法院會在今天下午4時59分三讀通過立法院職權行使法部分條文。

民進黨團於法案三讀後舉行記者會，柯建銘表示，一定會提出釋憲，釋憲要等總統公告後才可以提出，這是必然的程序，民進黨會遵守釋憲應有的法定要件及程序。

至於行政院覆議部分，柯建銘說，當然必須尊重行政院的覆議，行政院提出覆議後，立法院必須在15天內處理，處理後，總統要在10天內公告，3天後生效，民進黨才會依法提出釋憲。

針對釋憲的標的，柯建銘指出，實體內容部分絕對是違憲，至於程序部分，包括表決與在場人數不一樣、表決過程一路違法，這在大法官釋字第499案中也有針對程序部分進行判決，蘇南成當年擔任國民大會議長時在國民大會通過國代自肥案，程序性出問題被判違憲，程序性及實體性都違憲，是雙重違憲，民進黨會窮盡一切提出釋憲。（編輯：翟思嘉）1130528

#立法院會
#柯建銘
#蘇南成
#國民大會
#釋憲
延伸閱讀
政院：卓榮泰27日致電韓國瑜 盼理性討論暫緩三讀黃國昌：下階段憲政改革 民眾黨團推動廢除監察院監察院：調查權專屬監院行使 立院修法違反權力分立立院職權修法三讀 藐視國會、聽證會虛偽陳述最高罰20萬圖輯／立法院職權行使法修正三讀 場外青鳥行動群眾比倒讚抗議國會職權修法藍綠主張比一比 人事同意權、藐視國會條文詳解立院職權修法三讀 藍：成立在野黨特偵組查弊
柯建銘
藍白批國會改革跳票 民進黨：引喻失義立院明續審國會職權修法 傅崐萁： 國民黨會秉持民意奮戰到底
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立院職權行使法修正三讀 釋憲、政院是否覆議成下階段攻防焦點
172.30.142.103
更多編輯台推薦新聞：