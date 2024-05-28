立院職權修法三讀 柯建銘：總統公告後提釋憲

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（中央社記者林敬殷台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，一定會提釋憲，釋憲要等總統公告後才可以提出，這是必然程序，釋憲有法定的要件和程序，民進黨都會遵守。

即使民進黨團窮盡一切議事程序手段，試圖拖延議事進行，表明反對藍白黨團聯手提案的立場，仍不敵藍白席次優勢，立法院會在今天下午4時59分三讀通過立法院職權行使法部分條文。

民進黨團於法案三讀後舉行記者會，柯建銘表示，一定會提出釋憲，釋憲要等總統公告後才可以提出，這是必然的程序，民進黨會遵守釋憲應有的法定要件及程序。

至於行政院覆議部分，柯建銘說，當然必須尊重行政院的覆議，行政院提出覆議後，立法院必須在15天內處理，處理後，總統要在10天內公告，3天後生效，民進黨才會依法提出釋憲。

針對釋憲的標的，柯建銘指出，實體內容部分絕對是違憲，至於程序部分，包括表決與在場人數不一樣、表決過程一路違法，這在大法官釋字第499案中也有針對程序部分進行判決，蘇南成當年擔任國民大會議長時在國民大會通過國代自肥案，程序性出問題被判違憲，程序性及實體性都違憲，是雙重違憲，民進黨會窮盡一切提出釋憲。（編輯：翟思嘉）1130528