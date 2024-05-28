政院：卓榮泰27日致電韓國瑜 盼理性討論暫緩三讀
2024/5/28 17:59（5/28 18:10 更新）
（中央社記者葉素萍台北28日電）立法院會今天三讀修正立法院職權行使法部分條文，媒體報導，行政院長卓榮泰致電立法院長韓國瑜盼暫緩三讀。政院指出，卓榮泰昨晚確實與韓國瑜聯繫，盼有爭議法案能進行理性討論，最後一刻前盡最大努力，讓民眾不必上街頭淋雨。
媒體報導，民眾黨團總召黃國昌披露，行政院長卓榮泰稍早打給韓國瑜，轉達希望可以暫緩三讀程序，「我覺得很奇怪，立法院議事程序進行，是行政院長可以置喙的嗎？會不會稍微太扯一點？」
行政院發言人陳世凱今天向媒體表示，卓榮泰27日晚間確實有與韓國瑜聯繫，希望韓國瑜聽取民眾的聲音，讓有爭議的法案，能夠在立法院持續進行理性討論，這和卓榮泰22日赴立法院拜會韓國瑜的會談主軸並無二致，亦證實行政立法之間有健康的溝通管道。
陳世凱重申，卓榮泰一再為前往立法院現場表達理念的民眾感到憂心，因此再次秉持誠意溝通的態度與韓國瑜聯繫，盼能在最後一刻前盡最大的努力，讓民眾能夠安心，不必上街頭淋雨，也讓爭議能夠有最和平妥適的結果，希望韓國瑜能夠聽取人民的心聲。（編輯：林克倫）1130528
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