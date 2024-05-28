立院三讀國會職權修法 朝野立委發言互批

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（中央社記者王承中、王揚宇台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨毀憲亂政，無限擴權，這是國家級危機。國民黨團總召傅崐萁說，今天要打破專制腐敗的政府，台灣不是民進黨的，是屬於全體人民。

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在三讀後登記發言表示，今天是中華民國立國以來的國恥日，在這4天院會中，最常聽到反黑箱、反擴權，國民黨毀憲亂政，無限擴權，把國會沒收，把民主沒收，而唯一有可能阻止擴權行為，只有立法院長韓國瑜。

柯建銘指出，他要指控韓國瑜是一個違法院長，違反立法院組織法，毫不行政中立，違反立法院職權行使法及程序正義，讓違法行為在立法院遂行，韓國瑜絕對是歷史罪人。韓國瑜只要講一句「休息協商，程序重來」，但韓國瑜完全不顧程序正義。

柯建銘表示，韓國瑜不是聽命於傅崐萁，也不是聽命於民眾黨團總召黃國昌，而是聽命於北京，他要在此宣告，中華民國民主堡壘已經被北京管轄、已經被戒嚴，這是國家級危機，所以可看到立法院外的民意反撲，「你可以沒收國會，但是絕對無法沒收民意」。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，今天她感受不到半點雀躍，反而是對台灣人民感到抱歉，因為立法的出發點應當是良善的，但藍白聯手強行輾壓的國會擴權法案，立法初衷是出於報復，是一個出於仇恨的修法。

吳思瑤說，她要告訴國民黨、台灣民眾黨的立委，想要報復民進黨，但不要報復人民、不要報復國家，而本案在三讀程序時，還在搞黑箱，最後一刻修正文字，民主的審查全部失靈，這不是國會改革而是「國會文革」，「我們不要放棄，蓄積能量、繼續努力」。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，今天大家共同見證立法院最黑暗的一天，整部國會擴權法案，立法院司法及法制委員會沒有審過一條，整部法案到院會後，沒有看到國民黨、民眾黨有跟民進黨討論過任何一條條文。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，推動國會改革，立法院召開1場專案報告、3場公聽會、4次朝野協商，過程公開透明，全程錄音錄影，而不想開會的，卻是提出40次散會動議的民進黨，民進黨連自己所提的條文都要為反對而反對，根本是藐視民意，低估人民智慧，更要譴責民進黨現在還要煽動民眾做仇恨動員。

洪孟楷指出，民進黨過去在國會多數霸凌少數，從未尊重少數，現在成為國會少數，卻拒絕服從多數，難道國會多數少數都要聽民進黨的，國會民主不是民進黨作主，是人民作主。

洪孟楷說，對於接下來民進黨的反制招數，包括行政院提覆議、聲請釋憲，國民黨都尊重。如果民進黨真要跟多數民意對幹，這不是民意樂見，也非全民之福。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，從今天開始，台灣不再是世界民主社會的侏儒，而是國會有權的民主國家。過去8年，民進黨一黨獨大，專制、貪污、腐化，「順我者昌，逆我者亡」，全國唯一9年5星縣長傅崐萁被民進黨用意圖犯來辦，他不但沒有違約交割、內線交易，卻用意圖影響行情，把他打入大牢。

傅崐萁指出，他本來希望自己是最後一個，但很難過，看到新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑、前台北市長柯文哲都是持續的受害者。感謝全民鄉親，讓他今天站在這裡救台灣，今天要打破專制腐敗的政府，改變就從今天開始，改變貪污腐敗的民進黨，一定要還權於民，台灣不是民進黨的，也不是總統賴清德的，是屬於全體人民。

傅崐萁表示，從今天開始，要把民進黨所有的貪污腐敗一一現形，成立民間特偵組，把所有貪官污吏一一法辦，讓台灣重新陽光普照，屬於2300萬人自由安定的新台灣，台灣加油。

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民眾黨立委張啟楷指出，根據台灣議題研究中心的統計分析，支持國會改革的民眾超過6成5，反對只有2成5，台灣民意基金會最新調查，5成8的民眾支持藐視國會罪，而超過8成大學生都支持國會改革，高達7成以上大學生，不支持上街包圍立法院，民意支持國會改革非常清楚。

張啟楷表示，早在民國82年，民進黨就曾提案要國會改革，為了台灣好，為了國會能夠監督制衡行政權，大家都有共同的理想，請民進黨不要抹黑、污衊這次的國會改革。（編輯：林克倫）1130528