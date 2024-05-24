立法院續審國會職權修法 民團冒雨集結自組醫療站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北24日電）立法院職權行使法今天續審，民團將在場外上陣宣講，由於現場天雨路滑，不少志工民眾協助布置場地、發送雨衣，另有醫護人員自發到場設立青島東路醫療站，避免意外事故發生。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；今天院會續審立法院職權相關法案，多個民團到立法院外表達訴求。

今天上午活動現場天雨路滑，許多民眾冒雨到場參與活動，並自發性協助民團布置場地，現場氣氛和平、理性，也有醫護人員自發組成「青島東路醫療站」，並訂定醫療通道、醫療中立等流程原則，避免意外事故或緊急衝突發生。

此外，許多民眾為表達訴求、理念，也自製許多標語，例如「白藍綁架國會」「真民主能討論」「我藐視國會」等語詞。

1名自發性參與的淡水楊姓女子向中央社記者表示，剛從大學畢業，不希望看到最壞的結果，今天能待到多晚，就會待到多晚；另1名張姓男志工指出，多1個人的力量，就多一份幫助，希望今天能看到實質討論、實質審查。

今年17歲的高雄林姓男高中生則表示，自己經過父母同意向學校請假，搭乘高鐵北上，也要到場表達心裡的意見。擔任編劇的譚姓民眾則說，自己曾參與過太陽花學運，現在時空轉變，但同樣的黑箱重複上演。（編輯：方沛清）1130524