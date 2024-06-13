立院初審警消退休所得替代率比照國軍 藍綠言語交鋒

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（中央社記者賴于榛、王揚宇台北13日電）立院初審警消退休所得替代率比照國軍，最終保留送協商，過程中藍綠一度言語交鋒，國民黨立委翁曉玲質疑民進黨立委都在亂討論。民進黨立委吳思瑤說，翁曉玲姍姍來遲還說大話，極差的表現已引發討論。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查多名國民黨立委所提警察人員人事條例第35條條文修正草案等案，重點包括增訂警消及海巡人員的每月退休所得替代率上限應比照國軍調至90%等規定，最後審查結果，該條文保留，全案須交由黨團協商。

特別的是，聯席會議逐條討論階段，進入第36條條文討論時，翁曉玲發言提及，民進黨說第35條沒有討論，但這個條文已經討論一整天，而且現在討論第36條，民進黨還是講到第35條條文內容，這就是為何國民黨不願意跟民進黨立委進行討論，因為進行冗長且沒有意義的討論。

翁曉玲也說，民進黨沒有按照條文內容進行討論，像是國會改革法案的所有條文也是如此，因此不要再說沒有討論，「我們已經包容你們太久」，而且民進黨在亂討論。

此言引來綠營不滿，也說「你好大，我好怕」，翁曉玲則回應「我就是比你大，怎麼樣、你沒知識」等語，質疑難道要討論到民進黨滿意後，才可以通過嗎。

吳思瑤今天則在行政院長卓榮泰宴請綠委餐敘後受訪表示，國民黨故技重施，強行透過多數表決，讓議案打包協商。

她還說，今天討論此案時因為國民黨立委不足，國民黨籍召委吳宗憲甚至神隱一個多小時，緊急動員國民黨立委到場，直到人數超過民進黨立委才進場表決，翁曉玲也是被動員的立委之一，在前面討論條文時根本不在場。

吳思瑤指出，今天她全程在場討論條文，並分享國際年改成果，以及反年改法案恐造成的後果，沒想到翁曉玲姍姍來遲還說大話，批評在場民進黨立委進行沒有意義的討論、沒有知識，甚至說出「我就是比你們大」，用上對下的態度批評嚴謹審查法案的立委，還批評她是神經病。

吳思瑤說，翁曉玲自始至終認為立委就是上對下，國民黨對民進黨也是上對下，這種極差的立委表現，已經在社群引發討論。

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此外，今天出席餐敘的與會立委轉述指出，立法院從2月開議以來，民進黨面對國民黨提出大量的錢坑、肉桶法案，以及通過國會擴權法案，都是要削弱行政權，不僅搶錢也是搶權，要把這幾年政府的改革成果給推翻，包含國民黨立委提案修法，希望提高警消等人員退休所得替代率也應比照國軍等就是一例。

與會立委說，立委與行政團隊餐敘上交換意見，均認為要好好蒐集所有議案並進行全面性分析，行政院副院長鄭麗君餐敘時也說，希望行政院與黨團充分溝通、整合，向社會大眾清楚這些法案對國家財政的影響與傷害。（編輯：蘇龍麒）1130613