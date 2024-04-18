增訂藐視國會刑責？法務部憂寒蟬效應建請立委通盤考量

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（中央社記者王揚宇台北18日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查民進黨團與國民黨立委所提國會改革法案。對於立委擬修法增訂藐視國會等刑責，法務部次長陳明堂今天提到，是否會造成寒蟬效應，請立委再做思考、建請通盤考量。

立法院司法及法制委員會15日併案審查藍、白陣營所提國會改革法案，綠營不滿逐條討論時未讓委員發言好好討論，因此提出40次散會動議，但均失敗。當天審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天的輪值召委為民進黨立委鍾佳濱，他排審查民進黨立法院黨團及國民黨立委翁曉玲、呂玉玲、鄭天財所提國會改革法案，關於立法院職權行使法修法部分。

會議於上午9時開始，藍、綠就今天是否排審相關議案進行程序發言，論戰1個多小時，未發生肢體衝突，於上午10時43分許進入詢答階段。

國民黨立委林思銘提到，法案要往前推進，希望大家共同為國會改革做努力，立法院司法及法制委員會15日開會時，未強行通過任何一個版本，今天是否要浪費時間做大體討論、逐條審查，大家參酌，民進黨團版本未來協商時可以一起併入協商。

立法院司法及法制委員會18日審查立法院職權行使法部分條文修正草案等案，藍綠立委接續上台發言爭論不休。圖為國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘（後中）發言。中央社記者徐肇昌攝 113年4月18日

國民黨立委羅智強之後數次發言，提及民進黨過去用多數輾壓在野黨，並拿民進黨團2016年所提國會改革版本，與2024年的版本比較，質疑這次的版本是國會閹割法案。

民進黨立委吳思瑤說，任何一個法案都不應當被丟包，也都應該盡可能求取併案討論，15日委員會處置不周延，逐條不審查、不討論，而討論絕對不是浪費時間，應該要逐條審查。

民進黨立委柯建銘說，委員會15日開會時，只容許少時間的大體討論，提案立委也不提案說明，這是國會史上最暴力的一刻，希望大家能好好審查。

民進黨立委沈發惠認為，雖然法案名稱一樣，但民進黨團的版本有12條溢出，是15日委員會審查時所沒有的，且當天沒有一條條文通過、都保留，因此今天可以審。

機關代表報告階段，陳明堂說，有關立法院職權行使法修法部分，先前行政院已提書面報告，法務部尊重行政院意見，尊重立委審議意見，但修法要符合憲法的比例原則、法律明確性原則、權力分立原則等。

此外，對於立委提出科以刑責部分，陳明堂表示，站在法務部立場，基於這是屬於國會職權的行使，對於相關機關、人民、法人等，如果因為動輒會有刑事責任的話，是否造成寒蟬效應。

陳明堂說，同時基於刑法謙抑性和刑法是最後不得已手段的原則，因此有關違反協力義務等架構下的刑事處罰，是否請立委再做思考，在刑法方面能夠用其他方式處理，讓整體國會職權能更加完善，也讓各界不會有相關疑慮。（編輯：林興盟）1130418