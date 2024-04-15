立院審國會改革法案綠40度提散會未果 全案交黨團協商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查國會改革法案，針對國會聽證調查權的立法院職權行使法修法，綠營不滿逐條討論時未好好討論，提出40次散會動議，但均失敗。審查結果，全數條文保留，須交由黨團協商。

針對國會改革相關修正草案，國民黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提版本，涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等。民進黨立法院黨團所提國會改革法案，重點包括要完備同意權行使程序，採調查權、調閱權雙軌制等。

立法院司法及法制委員會今天排審朝野立委及台灣民眾黨立法院黨團所提，包括立法院職權行使法部分條文修正草案等案，但由於民進黨立法院黨團的修法版本未過復議期，因此未列入。

對此，民進黨團提案，民進黨團與國民黨立委翁曉玲、呂玉玲、鄭天財所提立法院職權行使法修法版本，將於16日的立法院會復議期屆滿，希望今天委員會議程僅進行大體討論及宣讀條文。表決結果，贊成者少數，民進黨團提案不通過。

立法院司法及法制委員會15日審查國會改革法案，程序發言期間，國民黨立委提案，要求停止程序發言及會議詢問，現場藍綠立委唇槍舌戰，會議主席、國民黨立委吳宗憲（後左2）裁示休息。中央社記者裴禛攝 113年4月15日

全案進入逐條審查時，會議主席、國民黨立委吳宗憲鑑於在場立委意見不一，因此保留，而民進黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人，不滿吳宗憲主持議事不中立，以及不讓在場立委逐條發言就喊保留，在每條條文被保留後都提出散會動議，前後共提出40次，要求散會。關於條文部分，初審結果，全數條文均保留，全案須交由黨團協商。

柯建銘說，法案這樣出委員會是光彩的嗎，這是立法院最可恥的一天，他要提出嚴厲譴責。

這40次的散會臨時動議表決情形，民進黨在場6位立委舉手贊成、國民黨5位立委及台灣民眾黨立委黃國昌投下反對票，贊成與反對票數平手，而吳宗憲表達反對之議，因此這40次散會動議均未通過。

此外，吳思瑤等人不滿吳宗憲主持議事不中立，提出譴責案，但最終以6比7敗下陣來。

國民黨立委翁曉玲後續發言時提到，根據議事規則，如果大家對法案條文有意見就保留，之後進行政黨協商，這有何違反議事規則，反倒是民進黨立委不斷干擾議事，提40次散會表決，況且之前審國務機要費相關規定，當時民進黨有尊重在野黨嗎。（編輯：蘇龍麒）1130415

立法院司法及法制委員會15日逐條審查國會改革相關法案，朝野意見交鋒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）與國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）於會中交換意見。中央社記者裴禛攝 113年4月15日