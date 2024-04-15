國會改革法案初審 柯建銘：藍白毀憲亂政史上最荒謬

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（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過國會改革法案，全數條文保留送協商。民進黨團總召柯建銘等人質疑，整天下來，藍白合演歷史上最荒謬的一刻、毀憲亂政，歷史焚化爐就等著，藍白也在自掘墳墓。

立法院司法及法制委員會今天併案審查國會改革法案。大體討論過後、進入逐條審查時，民進黨立委不滿會議主席、國民黨立委吳宗憲不讓在場立委進行逐條討論，因此提出40次散會動議，但因人數劣勢並未通過。審查結果，全案初審通過，全數條文保留，交黨團協商。

民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄，以及立委沈發惠、鍾佳濱、陳俊宇、沈伯洋在委員會散會後，召開記者會。

柯建銘說，今天委員會審查過程荒腔走板，也讓人看到活生生的毀憲亂政，重要的是，基於權力分立原則，可以監督制衡，但不是以監督之名予以擴權，而且任何人在憲法底下都必須低頭，不能予以擴權，但今天國民黨、民眾黨合演脫離憲法的行為，令人無法接受。

柯建銘說，根據大法官釋字第585號解釋結果，有給予立法院調查權，而且是對事不對人，但如果按照國民黨立委的版本，連總統都可以抓起來科予刑罰，且規定總統做國情報告可即問即答，這根本亂套，甚至找民間人士來備詢也可以抓起來。

柯建銘說，國民黨立委所提藐視國會罪版本，甚至可以把總統、行政院長抓起來課以刑責，這種荒謬設計全世界沒有，無限擴權製造憲政怪獸，這是立院史上最荒謬的一刻。

柯建銘說，這樣的版本根本是無限擴權、製造憲政怪獸，這是立法院史上最荒謬的一刻，而且委員會審查過程時也不讓人發言、藍白陣營不敢捍衛其版本，國會完全倒退，在國民黨威權時期、「蔣介石在世也不敢如此」，國民黨、民眾黨就等著民意反撲，所做的毀憲行為也在自掘墳墓。

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柯建銘提到，民進黨團的國會改革法案16日就過復議期，屆時可併案審查，況且有幾位國民黨立委的版本也是一樣，但為何今天要衝那麼快，就是算好1個月冷凍期時間，在520要以此違憲版本，要總統當選人賴清德來國會做國情報告，且即問即答，而且如果做虛偽陳述還可以抓起來關。

柯建銘說，但520後，內定行政院長卓榮泰2周內要到立法院備詢，同時間又要叫總統當選人賴清德來立法院即問即答、備詢，天底下沒有這種憲政體制，他們就是要製造憲政衝突、做國會鬥爭，因此今天無論如何都要把案子送出委員會，再難看都要演下去，藍白沆瀣一氣。（編輯：蘇龍麒）1130415