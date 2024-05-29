駐匈牙利代表劉世忠受訪 譴責中共圍台軍演

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（中央社台北29日電）駐匈牙利代表劉世忠日前接受匈牙利Hit Radio（信仰電台）國際部主持人IMRE Nagy-Bato Jonatán專訪，他向匈牙利聽眾介紹中共圍台軍演最新進展及台灣因應情形，並呼籲國際社會共同支持台海局勢穩定。

中共日前對台發動「聯合利劍－2024A」軍演，恫嚇台灣，引起國際嘩然，劉世忠批評中國片面破壞台海穩定的挑釁之舉。劉世忠的專訪於5月28日於Hit Radio、網路社群等不同平台播出。

劉世忠在專訪中指出，賴清德總統僅上任數日，中國就片面破壞台海穩定，屬挑釁且不負責任之舉，無益於增進兩岸和平對話空間。美國、日本、澳洲及歐盟均呼籲中國自制，勿製造台海緊張局勢。

劉世忠說，中國正面臨內部經濟發展停滯、國際形象惡化等困境，此刻舉行軍演主要在轉移國內焦點。相反地，台灣近年經濟蓬勃發展；與理念相近民主國家深化關係，獲更多國際支持；俄烏戰爭後更致力提升民防意識、推動國防改革，強化有效嚇阻能力，國軍具備足夠能力保衛台灣。

另外，主持人詢問賴清德總統未來施政方向。劉世忠指出，在蔡英文總統過去8年奠定的基礎下，賴總統將持續與主要民主國家守護台灣得來不易之民主及自由。賴總統在就職演說中明確向中國遞出和平橄欖枝，也呼籲兩岸恢復對等協商，值得中國領導人及國際社會重視。

劉世忠總結，台灣海峽為重要國際航道，且台灣晶片製造業在全球經貿供應鏈扮演關鍵角色，若中國破壞台海穩定局勢，全球市場將受巨大衝擊。匈牙利近年致力發展電動車及綠能產業，晶片的穩定供應至關重要。他呼籲匈牙利與國際社會共同支持愛好和平、維護國際秩序的台灣，並譴責為國際社會持續製造事端的中國。

Hit Radio為匈牙利重要廣播電台，具基督教會背景，與匈牙利主流電視台ATV屬同一媒體集團。該電台製作題材多元的廣播及podcast節目，於調頻電台、網路社群及串流平台播出，極具傳播影響力。（編輯：高照芬）1130529

駐匈牙利代表劉世忠日前接受匈牙利Hit Radio（信仰電台）專訪，他譴責中共圍台軍演，並呼籲國際社會共同支持台海和平穩定。中央社 113年5月29日