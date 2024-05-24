中共對台軍演 謝長廷：日本多個團體連署挺台

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）針對中國軍方對台實施軍演，駐日代表謝長廷今天發表聲明指出，中國此舉已是片面改變現狀的行為，不僅升高台海緊張情勢，破壞亞太地區的繁榮及穩定，更造成周邊國家的緊張。他說，日本已有多個團體連署挺台，台灣不孤單。

謝長廷今天傍晚在副代表蔡明耀及周學佑的陪同下在駐日代表處（東京都港區白金台）召開臨時記者會發表聲明。

他指出，中華民國（台灣）總統賴清德已於5月20日就職演說明確主張在兩岸政策上延續「維持現狀」，並拋出善意，呼籲「以對話取代對抗」、「以交流取代圍堵」，及「一起追求和平共榮」。

然而，中國卻以「懲戒台獨」為藉口，於23日及24日在台灣周圍進行軍事演習，恫嚇台灣民眾，此舉已是片面改變現狀的行為，不僅升高台海緊張情勢，破壞亞太地區的繁榮及穩定，更造成周邊國家之緊張。中國蠻橫之行為，毫無正當性，台灣方面表達譴責與遺憾。

謝長廷說：「呼籲中國立即停止軍事行動，以冷靜、克制的態度，與台灣民選的合法政府，在對等、尊嚴的原則下進行和平對話，共同確保台海及區域的穩定。」

他進一步表示，台灣的民主，是世世代代的台灣人民流血、流汗爭取而來的。如今，台灣已是成熟的民主國家，不僅是守護民主自由體制的燈塔，更是國際社會重要的民主夥伴。

他說，倘若台灣倒下，將是全球民主主義之一大挫敗，更將大大傷害全球和平穩定。希望民主國家、國際社會與台灣合作，共同捍衛自由民主的價值及國際秩序，確保台海的現況及區域的和平穩定。

謝長廷被中央社問及是否認為本月26、27日在韓國首爾召開的中日韓三方峰會，台灣議題也將成峰會的議題？

謝長廷答說：「賴總統的政策就是『以對話取代對抗』，這場峰會基本上是一個對話，我們樂見各種的對話。雖然台灣沒參與，但很祝福。不曉得台灣議題是否將成為峰會的議題，基本上，台灣的未來要由台灣人民決定，這是我們的基本看法。台灣是一個民主社會，我們尊重台灣人民的選擇，相信民主國家也會如此。」

對於共軍對台演習，日本政府發言人、官房長官林芳正、日本防衛大臣木原稔相繼表達高度關注。

對此，謝長廷表示非常感謝。他認為，這不是單純台灣或日本的問題，是包括日本社會、民間、國際的問題。他陸續收到幾個日本的團體連署力挺台灣，連署運動正在擴大中，意思和他上述的聲明相近。

已知至少有5個團體發起連署運動，包括日台共榮首長連盟、日本李登輝之友會、日華親善協會全國連合會、日台親善協會、中華聯合總會、全日本台灣連合會等，陸續有挺台的聲音，讓台灣覺得「德不孤，必有鄰」。

謝長廷答說，民調顯示，有92%台灣民眾反對共軍對台實施軍演的行為，但是台灣的政府和人民都非常地的自制，因為台灣認為和平是國際的核心價值，和平是不可取代的。

謝長廷說：「台灣的國軍、政府單位在言語上、行動上都相當地自制，因為我們不是為了我們自己，這也是全世界、東亞的共同問題。」

被日媒問及如何看待中國駐日大使吳江浩20日在一場座談會上批評日本助長台獨勢力，並恫嚇說：「日本民眾將被帶入（戰爭）火坑」一事。

謝長廷答說：「是很失禮的事情，去年4月吳江浩也講過一次，好像定期會講這種話。這是不應該的，這對日本也是一種恫嚇。在外交上，我認為非常不妥當的。」

這場記者會，包括中央社、自由時報等台灣媒體、日本讀賣新聞、朝日新聞、產經新聞、日本放送協會（NHK）、日本電視台（NTV）、TBS電視台等共16家媒23位記者到場採訪。（編輯：高照芬）1130524