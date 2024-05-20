中國大使抗議日華懇出席520 日議員：他國無權置喙

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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京20日專電）賴清德總統今天就職。對於日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」率31名議員出席觀禮，遭到中國駐日大使強烈抗議，自民黨籍眾議員、日華懇幹事長萩生田光一說，日華懇議員主動前往台灣觀禮，他國無權置喙。

駐日代表處晚間舉辦中華民國第16任總統及副總統就職慶祝酒會，萩生田受訪表示，日本和台灣是懷抱共同價值觀、無法替代的友人，「我們主動前往台灣觀禮，這不是他國可以置喙的事情，不需要他們置喙」。

駐日代表謝長廷表示，前總統蔡英文與總統賴清德都強調維持現狀，當中包括台灣海峽和平的現狀，這是世界共同的利益，和平才能繁榮。「這樣他們也生氣，我們沒辦法。」

謝長廷說，今晚日本跨黨派議員前來代表處祝賀，顯示台灣多年的努力受到肯定，雙方建立了有信賴關係的友誼。他強調「善的循環」，即使是有邦交關係都不容易做到，一方面要有感激的心，另一方面要有感恩回報的心，這樣才會形成循環。希望善的循環能推動到全世界。只要國民有這份心，領導人想要戰爭也不容易。

中國駐東京大使館今天召集日本政界相關人士、學者等召開座談會，日本前首相鳩山由紀夫、社民黨黨魁福島瑞穗等10多人出席。

座談會上，中國駐日大使吳江浩對於日華議員懇談會成員逾30人出席賴總統就職典禮一事表達強烈反彈。

吳江浩批評，「這是公然為台獨勢力幫襯，對外發出極為錯誤的政治訊息」，「日本如果被綁在企圖分裂中國的戰車上，日本公民將會被拖入火海」。（編輯：郭中翰）1130520