賴總統上任後首次國台辦記者會 大陸嚴厲重申舊調

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（中央社記者呂佳蓉北京29日電）對於總統賴清德的就職演說，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，有關言論是對台海和平穩定的嚴重破壞，大陸必將反制，必須嚴懲，「挑釁愈甚，反制愈烈」。

今天的中國大陸國台辦記者會，中國大陸媒體聚焦在賴清德就職演說的談話，以及共軍對台進行軍演等問題。朱鳳蓮回應相關問題時，口氣嚴厲地重申大陸的舊調，並且也對「台獨史觀」進行反駁。

朱鳳蓮指出，賴清德的有關言論，是對一個中國原則的赤裸裸挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞，任其發展，將導致台海兵凶戰危，給台灣同胞帶來深重禍害。

她聲稱，「我們決不容忍、決不姑息，決不聽之任之，必須反制，必須懲戒。挑釁愈甚，反制愈烈。民進黨當局如果一意孤行走『台獨』絕路，必將引火燒身、自食惡果」。

朱鳳蓮說，不管台灣內部局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。中國大陸將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進中國統一。

對於賴清德的講話提到蔣渭水，以及「1642年台灣從台南出發開啟全球化開端」等論述，朱鳳蓮回應，蔣渭水是日本殖民統治台灣時期反殖民運動領袖之一，他大聲呼喊：「台灣人明白地是中華民族」、「同胞須團結，團結真有力」，為的是反抗日本殖民統治、爭取中華民族自由。

朱鳳蓮說，「賴清德之流」用蔣渭水的話粉飾包裝「倚外謀獨」的禍心，是「對中華民族精神的背叛，對蔣渭水先生的褻瀆」。

朱鳳蓮並說，「1624年荷蘭殖民者侵入台灣南部，殖民統治台灣38年，直到1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣」。「賴清德之流」為了「去中國化」，將台灣被荷蘭殖民的歷史用作宣揚「台獨史觀」的工具。

至於23日至24日共軍舉行「聯合利劍-2024A」，軍演是否會常態化？她則重申以往立場，指演習是對就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的行動。

她聲稱，「『台獨』挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停」。

有台灣媒體進一步詢問，兩岸現在近乎「撕破臉」，看似毫無挽回餘地，兩岸是否真的回不去了？朱鳳蓮則稱，「兩岸回不去」是一個偽命題，兩岸關係是一直向前推進，「朝向祖國統一的方向推進」。（編輯：陳鎧妤）1130529