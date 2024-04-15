國民黨團：國會改革是進步價值 民進黨頑固抵抗

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（中央社記者范正祥台北15日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過國會改革法案，全數條文保留送協商，國民黨團表示，國會改革是進步的價值，接下來相關修法程序也一定會持續向前，依照既有的修法節奏持續的推動，民進黨的頑固抵抗，就是反改革的印記。

國民黨團晚間發布新聞稿指出，關於民進黨團今天在司法及法制委員會創下超過40次的散會動議，凸顯根本無心想要改革，只想用杯葛的方式來阻擾會議的進行，尤其不斷上演試圖霸占主席台、搶麥克風、占據發言台，荒腔而幼稚的手段。

對於民進黨團質疑國會改革法案審查史上最荒謬，國民黨團回應，新民意新國會已經在進行，民眾也高度期待立法院有監督制衡行政權的能量，國會改革就是進步的價值，民進黨反改革就注定留在歷史的灰燼中，接下來相關修法程序也一定會持續向前，依照既有的修法節奏持續推動，民進黨的頑固抵抗，就是反改革的印記。

國民黨團強調，8個字送給民進黨，「無心改革、無能執政」，就是現在的寫照。

此外，本身是立法院司法及法制委員會成員的國民黨團首席副書記長林思銘晚間受訪時說明，國會改革法案是落實大法官釋字585號，認為立法院應該有調查權的意旨，請民進黨不要抗拒國會改革，講不出反對的理由，就動輒批評說是毀憲亂政。（編輯：張若瑤）1130415