立院報告：國會調查權 原則不針對私人並保障權益

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（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院司法及法制委員會今天舉行國會改革公聽會。立法院所提書面報告提到，各國政府因體制不同，國會制度設計也有所區別，尊重委員會就相關議案審查結果的意見，而就國會調查權，原則不應以調查私人為主。

針對國會改革相關修正草案，國民黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提版本，涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等。民進黨立法院黨團所提國會改革法案，重點包括要完備同意權行使程序，採調查權、調閱權雙軌制等。

立法院司法及法制委員會今天舉行「如何落實國會調查／聽證權以有效監督行政機關，並避免侵犯人民自由／隱私權」公聽會。

立法院所提書面報告指出，國會聽證調查若參照已實施國家國會的經驗，因屬準司法程序且具有一定強制性，實施過程即有可能侵害人民隱私權或企業營業秘密之虞。國會行使調查權，如涉及人民與企業的秘密及隱私，除須與職權行使有重大關聯，應依正當法律程序並完備救濟手段。

關於如何避免侵害人民基本權，書面報告指出，國會調查權，原則不應以調查私人為主，必須有國會職權關聯並涉及公共利益時，始得對私人加以調查，並應特別注意對於其基本權利的保護。

書面報告表示，參照其他國家國會對基本人權保障及其實務作法，均強調比例原則及正當法律程序，諸如德國須政府對私人施以違法措施或官員與私人違反職務的往來，始得調查私人領域，並應保障人格權、營業權及財產權，及考量比例原則。韓國則明確限制與國政無關的私人事務，不得為監查或調查的對象。

國立陽明交通大學科技法律學院教授林志潔澄清，上週她在公聽會上的發言遭國民黨立委誣指，稱其主張官員備詢得說謊，但她說的話根本與備詢無關。

至於如何讓人民協助調查且合於憲法規定，林志潔說，協助調查的事項必須與立法院職權、監督行政有直接關聯的事項，這樣才不會使調查權擴大，讓不肖立委去勒索、恐嚇人民或一般私企業。

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弘鼎法律事務所律師陳又新認為，擴大國會調查權力，讓立委有更好的能力及武器增加立法品質的提升，這個方向絕對正確，也沒有人會懷疑，但不能為了要增加自己調查的權力，就變成法官的角色。

東海大學法律系暨法律研究所退休教授林騰鷂說，在落實國會調查權，修正立法院職權行使法時，在法制架構上只要符合權力分立與制衡原則、比例原則、法律明確性原則及正當法律程序即可。此外，國會改革的核心，應該是要進一步透過調查權所獲得的真實資訊，優化預、決算案及法律案等審議，以及強化行政命令審查機制，以確保人民的生計。（編輯：林興盟）1130410