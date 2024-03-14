政院召跨部會研擬打詐專法 拚今年上半年送立院審議

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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對打擊詐欺議題，行政院打擊詐欺辦公室今天表示，行政院正召集各打詐主責部會，積極研擬詐欺犯罪防制條例草案內容，並責由內政部擔任提案領銜主責機關，力求今年上半年送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天邀集專家學者及政府機關代表，召開詐欺犯罪防制立法及各部會打詐機制盤點公聽會。

曾任金融消費評議中心董事長的國立陽明交通大學科技法律學院教授林志潔說，詐騙橫行的狀況下，對金融業、電信業在典範移轉上有很大的衝擊，例如金融業過去是顧客至上，現在突然要變成檢調機關手足的延伸，金融業者要用什麼身分自處，可能規範上要有更明確的方向。

林志潔也舉日本情形，提到高齡者被詐欺情形，而此族群已無主動收入能力，如果被詐騙，後半生將毫無所依，因此對脆弱族群詐騙是否要加重刑責，大家可以考慮。

謙信法律事務所律師李宜光說，研議打詐專法的過程中，除了窩裡反條款外，或許可設置檢舉破案獎金，因為詐欺案件是計畫性、智慧型犯罪，要破獲首腦非常不容易，可以透過檢舉獎金讓犯罪集團內部窩裡反。

討論題綱中，包括哪些新興科技偵查工具需要有法源依據，與會專家就科技偵查及保障法草案交換意見。

林志潔認為，洗錢管道多元化，相對應的監管也應多元化，雖然科技偵查法就人權與隱私的某些部分，還要有更多周密思考，但針對特定犯罪事項使用「M化偵查網路系統」（M化車），恐怕是不可避免的情形，若在某些特定狀況下使用新興科技偵查手段，合於比例原則。

法務部司法官學院前院長蔡碧玉表示，法務部過去幾年花很多時間，研擬科技偵查法草案，雖然一直有人權爭議，但不進入審議階段，就無法進行治安與人權的對話，還是希望能夠盡速審議、立法院可以重視，因為這是偵查中最重要的工具。

此外，根據行政院打擊詐欺辦公室所提書面報告指出，行政院正召集各打詐主責部會積極研擬詐欺犯罪防制條例草案內容，並責由內政部擔任提案領銜主責機關，國家通訊傳播委員會（電信管理）、數位發展部（數位經濟管理）、金融監督管理委員會（金融機構管理）及法務部（刑度及刑罰執行），擔任共同辦理機關，研擬本條例內所屬業務所對應的章節。全案積極辦理中，力求今年上半年送立法院審議。（編輯：蘇龍麒）1130314