金管會8大面向防詐 臉書6月底前投資廣告實名制上路

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為打擊詐騙，金管會截至今年3月8日累計蒐報近2.9萬件投資詐騙廣告。除了Google已落實投資廣告實名制外，臉書母公司Meta將在6月底前完成系統調整，落實投資廣告實名制。

立法院司法及法制委員會14日將舉行「詐欺犯罪防制立法及各部會打詐機制盤點」公聽會，根據金管會書面報告，金管會配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，擔任阻詐面統籌機關，並協助識詐面宣導工作，從8大面向推動防詐。

第一，強化金融機構關懷客戶與警示；第二，跨機構共同防制詐欺；第三，跨部會及公私部門合作防詐；第四，抑阻網路有價證券投資假廣告；第五，強化電支帳戶管理；第六，強化行動裝置感應支付防範盜刷機制；第七，鼓勵銀行員積極防詐阻詐；第八，持續推動金融知識普及工作計畫。

其中，為及早發現可疑約轉帳戶並阻斷非法金流，金管會已督導財金公司規劃建置「約定轉入帳號灰名單通報平台」，本國銀行預計今年第1季全數上線。

另一方面，為強化聯防機制，金管會2023年5月同意銀行公會修正聯防機制作業程序，將聯防機制帳戶控管圈存時間延長，助檢警調查、民眾報案及強化攔阻受詐騙款項。

繼「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」後，金管會2023年11月15日進一步同意銀行公會所報「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」規劃，由7家本國銀行先試辦，其餘本國銀行將陸續上線。

金管會表示，與內政部警政署推動此預警機制，要求金融機構在客戶臨櫃辦理境內外匯款時，經檢核若屬於警政署彙整的疑涉詐欺境內外金融帳戶，行員將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。

為打擊假投資廣告，自2023年4月10日起，金管會請證券周邊單位主動搜尋網路疑似詐騙有價證券投資廣告，截至今年3月8日止，累計蒐報涉詐投資廣告達2萬8997件，針對違反投信投顧法的廣告，金管會已移請刑事警察局依法通知Meta及Google處置。

至於立法院會2023年5月三讀通過增訂投信投顧法第70條之1，明定網路投資廣告實名制，截至目前為止，除了Google已落實投資廣告實名制外，Meta配合系統調整時程，預計今年6月底前落實投資廣告實名制。

金管會在書面報告中表示，已提供投資廣告常見問題，建議Meta及Google參考並強化投資廣告事前審查機制、對重複違規的託播者採取適當處置。（編輯：黃國倫）1130313