3大電信加入短碼簡訊 數位部：每家有專屬號碼可防詐

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（中央社記者蘇思云台北12日電）數位部今天表示，3大電信都加入短碼簡訊的行列，例如，123開頭的中華電信、935開頭的台灣大哥大，和888開頭的遠傳電信，民眾未來只要收到這些號碼開頭的6碼簡訊，就知道來自電信公司，感謝電信業者和數位部一起源頭防詐。

數位部今天晚間發布臉書貼文，說明3大電信業者均加入短碼簡訊行列，共同提高社會的數位信任。

至於何謂短碼簡訊，數位部說明，短碼簡訊的發訊號碼，和民眾平常使用長達10碼的私人門號不同，它是由3到6位數的號碼組成，號碼的申請和發送都有層層把關，因此無法被偽冒竄改，概念上就好比社群平台的藍勾勾認證一樣。

數位部舉例說明，像是數位部111的政府專用短碼簡訊平台、疾管署防疫專線1922或是警政署反詐騙專線165等短碼，都是僅此一家、絕無分號。

數位部指出，台灣3大電信業者也都開始使用6碼專屬短碼。例如，123開頭的中華電信、935開頭的台灣大哥大和888開頭的遠傳電信，以後民眾只要收到這些號碼開頭的6碼簡訊，就知道是來自電信公司的訊息，不用再費心猜疑真偽。（編輯：潘羿菁）1130312