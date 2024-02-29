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數位部擬推平台上架投資廣告驗數位簽章 盼減少詐騙與人頭帳號

2024/2/29 17:11（2/29 17:22 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北29日電）數位部長唐鳳今天表示，這次電子簽章法修法除了促進產業發展，未來將推動網路廣告平台需驗證投資廣告刊登者的數位簽章，預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號，打造可信任的數位環境。

因應數位經濟快速發展，數位部提出「電子簽章法」修正草案，明定電子文件及電子簽章的功能等同實體文件及簽章，確認電子簽章的法律效力，行政院會今天通過數位部擬具的「電子簽章法」修正草案，草案將送立法院審議。

數位部今天下午舉行電子簽章法修法說明記者會，數位部說明，現有的內政部自然人憑證和工商憑證，都是政府許可憑證機構所簽發的憑證，在修法後用於簽署電子文件，依法就屬於數位簽章，具有「推定為本人親自簽名」的法律效力，應用範圍將更加廣泛。

舉例來說，2家公司的文件可以在網路上完成「用印」，報價單不再需要趕時間互相快遞。讓民眾與政府、銀行往來時，不必在許多文件上實體簽名簽到手痠，一樣可以透過電子文件，快速完成線上簽署。

國際應用方面，未來只要雙方的憑證技術互通、安全條件相當，台灣法院便可承認電子文件的效力，像是國際知名的Acrobat Sign、DocuSign或者是台灣的台網認證TWCA電子文件簽驗服務、中華電信快意簽A⁺Sign、點點簽DottedSign，都可獲得相同效益。像是跨國契約的簽訂、旅外國民的文件往來等，都不需要再經過多次郵寄簽名蓋章，只要線上簽署便可完成，省時又省力。

目前實體跟網路廣告業務都屬於經濟部主管，唐鳳指出，這次修法除了促進數位經濟發展外，數位部也積極跟經濟部研議新增「無實體網路廣告」營業項目，並由數位部主管，未來推動投資廣告刊登前先經數位簽章驗證，預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號。

唐鳳指出，透過這次修法，後續會跟3大網路廣告平台臉書、Google、LINE溝通，希望投資廣告不是檢舉後再下架，而是上架前就需確認廣告刊登者的數位簽章，要為刊登內容負責。

唐鳳說明，目前在Meta的臉書刊登政治廣告時，Meta會進行KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）流程，廣告刊登者須提供身分證正反面影本等資料，以人工方式審核。待修法通過後，KYC將可採認數位簽章，將審核流程自動化，降低網路廣告平台審核成本，進而讓更多類型廣告適用這項作法。

唐鳳指出，數位部將與金管會、警政署研擬相關機制，未來刊登投資廣告時需驗證數位簽章，考量不太可能那麼容易無限取得另一個自然人身分，預期相關詐騙再犯率可以下降。此外，檢警調認定詐騙時，各平台可透過聯防平台同步得知資訊，進而快速下架同一簽署人刊登的其他廣告，達到跨平台聯防目標。

唐鳳表示，若如果立委支持，希望電子簽章法修法這會期可以盡快通過。

至於投資廣告要看刊登者數位簽章，相關時程為何以及是否需修法等，唐鳳表示，行業登記的修訂屬於行政上公告，會盡快跟內政部、金管會協調，希望等立法院三讀通過電子簽章法修法後，不管是技術上或是相關要點配套都可以先準備好。

數位平台是否有意願導入，唐鳳表示，已跟3個主要網路廣告平台交換意見，業者也樂意導入，後續主要還是要看修法通過時間，賦予數位簽章推定為本人親簽。他今天拜會立法院交通委員會，立委也都支持相關方向。（編輯：翟思嘉）1130229

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