假財經名人網路投資廣告 刑事局：常見詐騙手法

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（中央社記者劉建邦台北18日電）刑事局今天表示，經統計，詐騙集團透過網路平台如臉書等，大量投放假投資廣告，又以假冒財經名人為多數，若發現網路廣告宣稱加LINE送免費投資秘笈等字句，就是詐騙手法。

刑事局發布新聞資料指出，網路成為民眾日常生活使用工具，詐騙集團卻藉此在網路平台如臉書（Facebook）、YouTube等投放大量假投資廣告，且常假冒名人身分謊稱可提供高報酬投資訊息，誘騙民眾。

刑事局表示，為防範此狀況發生，已積極配合修訂施行證券投資信託及顧問法，除彙整金融監督管理委員會證券期貨局所提供相關資料，警方也成立專責小組執行每天蒐報工作，已通知業者下架近5萬則假投資廣告。

刑事局指出，但經統計發現，曾遭警方通報下架相同內容廣告仍持續出現各網路平台，顯見業者未落實源頭管理，要有效遏止違法廣告，無法單憑警方通報下架，更需網路平台業者擔負社會責任。

警方說，業者發現有刊登違法內容應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，才能解決假投資違法廣告氾濫。

刑事局指出，將定期公告各網路平台蒐報違法廣告件數及當季假投資廣告和話術，盼協助民眾辨識詐騙廣告，降低受害機率。

警方統計去年6月至12月的違法投資廣告件數，臉書共4萬6941件、YouTube有2324件、其餘網路平台554件，詐騙集團最常冒名的以財經名人居多，佔8成，其餘包含企業領袖、網紅、政治人物等。

刑事局再次呼籲，別輕信網路廣告推薦投資訊息，發現社群平台名人帳號推薦相關投資訊息，應先辨別是否具官方認證標記，更別相信網友推薦高報酬投資管道。

警方說，若不慎點入網路廣告後，歹徒會要求加LINE或入群組，可獲得飆股資訊等字詞，這就是詐騙，可撥165反詐騙專線查證，保護個人財產安全。（編輯：張銘坤）1130218