中壢警取締酒駕 男子攜槍彈經路檢點遭查送辦

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警局中壢分局今天表示，昨晚執行取締酒駕勤務時，在徐男車內查獲半成品手槍1把及子彈10顆，徐男供稱不知來源，調查後依槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局普仁派出所副所長黃彥捷接受媒體聯訪表示，普仁派出所17日晚間9時許在轄區的環北路與中豐北路口執行取締酒駕勤務時，25歲的徐男開車經過路檢點時，車內散發疑似毒品氣味，執勤員警隨即指示男子靠路邊停車接受檢查。

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黃彥捷說，在警方盤查過程中，眼尖發現徐男後座腳踏處放有一個包包十分可疑，經警方盤問，徐男還說「那個空的」並配合警方打開受檢，沒想到裡面竟放著子彈10顆及改造槍半成品1把，徐男雖供稱不知道子彈和改造槍來源，但仍被警方帶回偵辦。

黃彥捷指出，全案在警方調查後依槍砲彈藥刀械管制條例移請桃園地檢署偵辦。中壢分局表示，除持續向上溯源，也會持續對易發生各類犯罪情事時段，規劃加強威力掃蕩並結合路、攔檢勤務，杜絕各類案件發生，持續維護地區治安。（編輯：張銘坤）1130218