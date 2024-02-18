新店少女深夜遭持刀擄走 警獲報救人逮5嫌

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市新店今天凌晨發生擄人案件，18歲少女遭5男女疑持西瓜刀當街強押上車，警方獲報後迅速逮人並救回少女，5嫌遭送辦。

警方表示，今天凌晨零時42分接獲報案，指稱有少女在新北市新店區安成街，遭人當街強押上車被帶走，警方於是展開偵辦，調派線上警力以車追人。

經警方調閱監視畫面，18歲田姓少女因不明原因遭李姓女子等5名成年及未成年男女，當街疑持西瓜刀強押上白色自小客離開。於是調派線上警力展開圍捕救人。

警方發現，田女2時許被載往中和區後被丟包在路邊，警方不久就到場將田女載回，初步檢視田女身上並無外傷，田女也表示並未遭到傷害。

警方最後在新店祥和路、安祥路口將涉案車輛攔下，現場查獲涉案李姓男子及扣押西瓜刀1把、斧頭1把，後經李男陪同前往帶返相關涉案人共5人。

李女等人供稱因田女所失竊的airpod而引發產生糾紛，李女才會夥同友人前往新店區安成街找被害人，要求田女上車說明。警方依妨害自由罪嫌移送檢方偵辦。（編輯：張銘坤）1130218