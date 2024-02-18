更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國寶總裁朱國榮傳在中國被逮 刑事局查證未獲回應

2024/2/18 12:08（2/18 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，棄保潛逃遭通緝。（中央社檔案照片）
國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，棄保潛逃遭通緝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北18日電）國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，棄保潛逃遭通緝，疑藏匿在亞洲國家，近期傳出朱國榮可能在中國被逮，刑事局今天表示，已透過管道查證，尚未接獲回應。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利；朱國榮涉炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，由最高法院審理中。

法院要求朱國榮每晚7時前至台北市警察局三張犁派出所報到，但他於去年9月7日下午3時報到後，隔天未現身，隨後傳拘未著，於9月28日發布通緝。

由於外傳朱國榮潛逃至菲律賓或南太平洋島國萬那杜，調查局去年10月把朱國榮列入外逃通緝犯名單，並指人可能潛逃至亞洲國家。

最高檢察署今年2月8日表示，朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，案件審理中棄保外逃他國，總計共6案通緝，已函請台北地檢署啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。

台北地檢署7日啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署函請調查局及刑事警察局儘速把朱國榮緝捕歸案，以維護司法公信。

檢警掌握朱國榮在中國有人脈，可能在上海附近活動，因近期傳出朱國榮可能在中國被逮訊息，刑事局今天對此表示，已透過相關管道查證，目前未接獲回應，會備妥朱國榮涉案資料，提供給中國公安協助逮人，盡早把人押返回台歸案。（編輯：張銘坤）1130218

#中國
#朱國榮
#刑事局
延伸閱讀
最高檢察署清查10大重刑通緝要犯 朱國榮楊振昌等人護照註銷最高檢第2波清查註銷梁成金等13名外逃人犯護照朱國榮疑潛逃警遲5天才通報 北市三張犁派出所長調職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38