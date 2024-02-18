國寶總裁朱國榮傳在中國被逮 刑事局查證未獲回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北18日電）國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，棄保潛逃遭通緝，疑藏匿在亞洲國家，近期傳出朱國榮可能在中國被逮，刑事局今天表示，已透過管道查證，尚未接獲回應。

朱國榮被控利用國寶人壽公司資金炒作龍邦股價，及利用掌握中信金併購台灣人壽保險重大消息，以諸多人頭帳戶內線交易台壽保股票及認購權證獲利；朱國榮涉炒股及內線交易罪，2案分遭高院判刑8年、16年，由最高法院審理中。

法院要求朱國榮每晚7時前至台北市警察局三張犁派出所報到，但他於去年9月7日下午3時報到後，隔天未現身，隨後傳拘未著，於9月28日發布通緝。

由於外傳朱國榮潛逃至菲律賓或南太平洋島國萬那杜，調查局去年10月把朱國榮列入外逃通緝犯名單，並指人可能潛逃至亞洲國家。

最高檢察署今年2月8日表示，朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，案件審理中棄保外逃他國，總計共6案通緝，已函請台北地檢署啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。

台北地檢署7日啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署函請調查局及刑事警察局儘速把朱國榮緝捕歸案，以維護司法公信。

檢警掌握朱國榮在中國有人脈，可能在上海附近活動，因近期傳出朱國榮可能在中國被逮訊息，刑事局今天對此表示，已透過相關管道查證，目前未接獲回應，會備妥朱國榮涉案資料，提供給中國公安協助逮人，盡早把人押返回台歸案。（編輯：張銘坤）1130218