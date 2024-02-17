最高檢第2波清查註銷梁成金等13名外逃人犯護照

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）最高檢察署指出，為緝捕判決確定案件外逃人犯，繼日前註銷10大重刑外逃人犯的護照，今天再註銷何存秀、梁成金等13名外逃人犯的護照，讓其無法逍遙海外，落實公平刑罰執行。

國寶集團總裁朱國榮涉犯證券交易法，於法院審理中外逃海外，棄保金額新台幣5億1700萬元，由台灣高等法院、台北地方法院共計6案發布通緝中。

台北地檢署、台灣高等檢察署日前均函請法院，並轉請外交部領事事務局廢止、註銷朱國榮護照，最高檢察署今天函請調查局及刑事局盡速緝捕到案。

最高檢察署發布新聞稿指出，為確保偵審結果，落實刑罰執行，決議判決確定人犯符合「時、刑、案、逃」4項審查標準，由執行案件的檢察機關發函領務局廢止、註銷人犯護照，使外逃人犯無法於境外持有台灣的護照逍遙法外。

最高檢察署指出，依據4項審查標準清查出首波10名重刑外逃人犯，均已廢止、註銷護照，今天將由執行案件的檢察機關，再度發函領務局廢止、註銷第2波13名重刑外逃人犯的護照。

第2波13名重刑外逃要犯，分別為犯貪污治罪條例並外逃廈門的何存秀（前岡山鎮民代表會主席，判刑17年10月確定），犯殺人罪並外逃澳門的施宜璋（判刑16年4月確定），犯製造毒品罪並外逃東京的李百洋（判刑15年8月確定）。

犯運輸毒品罪並外逃成都的林育震（判刑15年4月確定），犯運輸第一級毒品罪並外逃澳門的莊錦池（判刑15年確定），犯證券交易法並外逃香港的張家銘（判刑12年10月確定），犯結夥強盜罪並外逃中國的倪忠安（判刑12年確定），犯強盜性交罪並外逃緬甸的羅自宏（判刑11年6月確定）。

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犯殺人等罪並外逃香港的賴彥翰（判刑11年2月確定），犯殺人罪並外逃香港的顏定豐（判刑10年6月確定），犯貪污治罪條例並外逃中國的陳長義（判刑10年6月確定），犯詐欺罪並外逃柬埔寨的蕭宸緯（判刑10年6月確定），犯背信等罪並外逃洛杉磯的梁成金（前兆豐銀行董事長，判刑2年確定）。

最高檢察署指出，持續清查下一波判決確定外逃要犯名單，並由執行案件的各檢察機關發函領務局廢止、註銷護照，盡速緝捕人犯返台執行，也避免人犯危害台灣與海外人民的財產與治安，公平落實刑法執行。（編輯：李錫璋）1130217