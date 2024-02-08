國寶總裁朱國榮棄保潛逃 啟動廢止註銷護照程序

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（中央社記者許秩維台北8日電）國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，於案件審理中棄保遭通緝，最高檢察署已函請台北地檢署啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，於案件審理中，棄保金額新台幣5億1700萬元，外逃他國，目前經台灣高等法院民國112年9月28日（1案）、台灣台北地方法院12月1日（4案）及台灣台北地方檢察署112年10月11日（1案）發布通緝，總計有6案通緝中。

最高檢察署表示，2月7日已函請台北地檢署依職權審酌朱國榮所犯為社會矚目案件及重大經濟犯罪，曾因涉犯證券交易法等案經台灣高等法院分別宣告有期徒刑16年、未扣案犯罪所得約1.8億元，以及有期徒刑8年、未扣案犯罪所得近3000萬元，犯罪情節重大。

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台北地檢署於2月7日啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局註銷廢止朱國榮護照，最高檢察署將函請調查局及刑事警察局儘速將朱國榮緝捕歸案，以維護司法公信。

最高檢察署提到，2月2日已公布首波10大重刑外逃要犯名單，台北、新北、桃園、台中、台東等地檢署均同日立即發函外交部領事事務局廢止並註銷外逃要犯護照，使其無法逍遙海外，檢察機關將持續清查審視外逃通緝犯。（編輯：黃世雅）1130208