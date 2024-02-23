悼陳俊翰 林志潔：與各界續推身障修法延續精神

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）身障律師陳俊翰逝世，陽明交通大學特聘教授林志潔今天說，陳俊翰勇於對抗病魔、推動身障人權，活得璀璨而不凡，未來她將與各界續推陳俊翰參與的修法等，延續精神與行動。

林志潔今天向中央社記者指出，陳俊翰告別式27日將在新竹市生命紀念園區舉行，她協助陳俊翰家人撰擬生平事略，盼讓各界了解陳俊翰努力與貢獻。

林志潔表示，「如果天使來過人間，那就是俊翰的身影」，陳俊翰以自身的努力，度過多次生死交關時刻，勇於對抗病魔，並分享人生經歷，讓經歷苦難者可獲安慰與鼓勵，這就是陳俊翰璀璨而不凡的40年人生。

她說，陳俊翰是新竹人，出生於1983年，1歲時被診斷患有「脊髓性肌肉萎縮症」，自幼與疾病抗爭，在小學6年級時曾病危，幾乎放棄生命，求學至高中2年級時失去手部功能，但陳俊翰仍堅持努力學習，後於台灣大學法律及會計雙主修畢業。

林志潔表示，陳俊翰大學期間遭電毯燙傷，最終雙腿截肢，僅能靠眼、口和一根手指活動，儘管如此，仍不放棄，在2006年考取律師高考榜首，成為會計師，並攻讀哈佛及密西根大學法學碩博士，取得紐約州律師資格。

她指出，陳俊翰見證台灣身心障礙權益不足，積極投身相關研究與活動，也擔任法律顧問，並參與身障人權活動，2023年8月起擔任行政院人權保障推動小組委員，並成為民進黨不分區立委候選人，盼讓台灣罕病與身障患者的權益大步往前。

林志潔表示，陳俊翰生前參與並爭取身心障礙者權益保障法的修法、罕病藥物擴大給付、無障礙環境建構、推動長照3.0等，未來她會乘載此精神，與各界共同延續相關修法行動，這也是對陳俊翰的最好紀念。

林志潔說，陳俊翰2月11日因感冒併發症離世，結束了充滿理想的生命，但陳俊翰留下了對身心障礙權益的不懈追求精神，以及對台灣社會的貢獻。（編輯：唐聲揚）1130223