藍委稱綠營學者主張官員說謊無罪 綠委：刻意誤導

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（中央社記者王承中、王揚宇台北9日電）國民黨立委羅智強今天指出，陽明交大科技法律學院教授林志潔的「官員說謊權」的言論，讓官員「說謊無罪、調查無理」。民進黨團幹事長吳思瑤說，林志潔從未提公部門具有說謊權，不清楚藍委是否是刻意誤解跟誤導。

國民黨立委羅智強、牛煦庭今天在立法院召開「國會調查權變國會說謊權？」記者會。羅智強指出，國會聽證調查權在立法院正密切討論中，然而曾代表民進黨參選立委的陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔，日前在公聽會中「官員說謊權」的言論，讓官員「說謊無罪、調查無理」。

羅智強表示，林志潔完全說出民進黨的真實心聲，要將國會改革變成葵花寶典，將立委的監督權自宮，然後為行政官員擴權，「國會調查權」變成「國會說謊權」。

羅智強指出，針對在野黨提出的國會改革，民進黨一直跳針稱是毀憲亂政，但老牌民主國家都具有「國會聽證調查」相關制度。且2016年民進黨提出的國會改革版本，會處罰在國會殿堂上虛偽陳述的官員。

羅智強指出，但民進黨在今年所提的國會改革法案竟然把虛偽陳述的要件拿掉，讓官員說謊無罪、不罰。希望民進黨知錯能改，撤回這份官員說謊無罪的提案，立委應捍衛立法權，而不是捍衛官員的說謊權。

牛煦庭表示，林志潔的言論非常不恰當，官員涉及的都是國家大事、重大公益，完全沒有說謊的空間。林志潔就是要抹滅國會改革的正當性，讓公平正義無法被彰顯。如此確保官員的說謊權益，民眾會如何看待政府。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，當天公聽會她全程在場，林志潔的說法是就國會調查權侷限於公部門，如果要溢出對於個人、私人企業或機構，就要有正當法律程序。

吳思瑤說，在缺乏正當法律程序的前提下，如果要把國會調查權擴充到公部門以外，就要相當嚴謹，林志潔當時也解釋在一般法院、司法體系針對正當法律程序應當具備的緘默權等，在國會調查權中是沒有的。

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吳思瑤指出，林志潔從頭到尾都沒有提到公部門具有說謊權，她在場聽得很清楚，因此很遺憾，國民黨立委不曉得是沒有聽清楚、還是聽錯，還是刻意誤解跟誤導。

吳思瑤認為，國會改革應就條文精神討論，用移花接木的方式，把林志潔沒說的話冠在其頭上，這對學者專家來說是非常難以接受的；學者專家被邀請列席表達專業意見，國民黨卻給予過當的政治攻擊，這對學者專家來說情何以堪。（編輯：翟思嘉）1130409