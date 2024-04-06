藍委提案禁官員反質詢可離場 綠委諷把議場當足球場

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（中央社記者郭建伸台北6日電）國民黨立委羅智強連署提案禁止官員反質詢，並賦予主席制止、請官員離場權力。對此，民進黨團幹事長吳思瑤反諷，羅智強將議事廳當成足球場，讓不聽話的官員就吃上黃牌、紅牌並驅逐出場，讓人啼笑皆非。

聯合報今天報導，羅智強指出，有鑑於近年行政官員備詢時，態度傲慢、常有反質詢行為，他將連署提出立法院職權行使法修正草案，明定若行政官員備詢時，態度傲慢、甚至反質詢，主席可制止，必要時得請官員離場。

對此，吳思瑤今天透過影片表示，羅智強把議場當秀場，現在更將議事廳當成足球場，不聽話的官員就吃上黃牌、紅牌，可以驅逐出場，讓人啼笑皆非。

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吳思瑤表示，現行的質詢制度是即問即答，詢答時間由立委與官員共享，立委本於職責提問，官員也基於本分說明政策，但往往看到立委咄咄逼人，不讓官員有充分時間說明政策，「這是有意義的質詢嗎？」抑或只是讓立委剪成抖音影片宣傳作秀。

吳思瑤表示，國民黨立委一再推出藐視國會罪修法，甚至提案明訂刑責罰金，只是想讓官員唯唯諾諾，這不是健康的國會應有的型態。（編輯：郭無患）1130406