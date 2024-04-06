蕭美琴訪捷疑遭中方尾隨 綠委譴責中國外交跟騷

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（中央社記者郭建伸台北6日電）副總統當選人蕭美琴日前訪問捷克，傳出在布拉格行程遭中方尾隨險釀車禍。民進黨立委今天齊聲譴責，黨團幹事長吳思瑤表示，中國應停止惡劣的外交跟騷和戰狼行徑，並呼籲民主同盟國家同聲譴責、反制中國的惡質行徑。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）今天引述捷克媒體報導在社群平台X發文，揭露蕭美琴3月中旬訪捷期間，遭到中國軍事外交人員跟車尾隨。

蕭美琴傳出遭中方尾隨，引發民進黨立委齊聲譴責。吳思瑤透過影片表示，蕭美琴在布拉格外訪行程中，有中國外交人員一路跟蹤，甚至差點釀成車禍，此事非同小可，絕非單一事件。

吳思瑤表示，蕭美琴的行程低調，但中國外交跟騷異常高調，甚至亦步亦趨、明目張膽，這只是冰山一角，中國破壞台灣外交發展空間，先透過前線情報蒐集掌握台灣外交發展網絡，並針對特定人士施壓。

吳思瑤表示，中國應停止惡劣的外交戰狼行徑，而台灣的外交行程規劃應升級保密作業、強化維安規格，並呼籲民主同盟國家同聲譴責、反制中國的惡質行徑。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇透過錄影表示，這是嚴重的外交醜聞，不僅反映中國不遵守外交規範，也不尊重他國內政，甚至在別國跟監騷擾，嚴重侵犯他國主權，打壓台灣無所不用其極。

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王定宇表示，捷克媒體披露此事後，捷克外交部就要求中國駐捷克大使說明，並表達不排除驅逐該名中國軍事外交人員，反映捷克重視台捷關係，且不畏懼中國壓力，對台灣與歐洲關係是良好見證。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委陳冠廷也表示，蕭美琴遭中國官員跟監，凸顯中國不尊重駐在國，並持續攻擊台灣國際地位，除了強烈譴責中國官員行徑，也呼籲國際社會正視中國透過其外交機構蒐集情報。（編輯：黃瑞弘）1130406