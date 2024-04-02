藍委提綠過去國會改革主張 綠委：法案應隨環境改變

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（中央社記者王承中、王揚宇台北2日電）立院國民黨團副書記長羅智強今天表示，民進黨現在反對國會改革，都是在抨擊過去的自己，他已將過去民進黨的國會改革版本提案。民進黨團幹事長吳思瑤說，社會環境改變，法案也可進一步調整，沿用舊版、全文照抄，就是反進步、反改革。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強、國民黨立委葉元之、廖偉翔等人，今天在立法院召開記者會，要求民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委，找回自己的初衷跟良心，全力支持有助提升台灣民主進步的國會改革法案。

羅智強表示，民進黨過去主張國會改革，而現任民進黨立委，除新科立委外，有84%的綠委曾提案或連署國會改革法案，希望綠委能鼓起勇氣，秉持初衷、找回良心，勇敢反抗柯建銘，大聲說出國會改革不是違憲亂政。

羅智強指出，柯建銘現在聲稱行政機關藐視國會或提供虛假資料最多只能科處罰鍰，但實際上過去包括前立委林佳龍、蔡同榮就提案過需負刑事責任，可判徒刑的法案。民進黨目前的反對言論，都是在抨擊過去的自己。

羅智強表示，他跟葉元之、廖偉翔，已經共同提案民進黨2016年的法案版本，讓民進黨無法逃避，必須回應人民對國會改革的期盼，希望屆時在法案審查時，民進黨不要連自己的法案都反對。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，2016年到2024年已經過了8年，社會環境改變，法案也可以進一步調整，如果修法、討論法案一定要把過去的提案全文照抄，這個進步性在哪，如果要求民進黨2024年的國會改革版本一定要沿用2016年的版本、全文照抄，這就是反進步、反改革。

吳思瑤表示，民進黨2016年提出國會改革法案時，社會沒有匯聚共識，而民進黨當時雖然是國會最大黨，但就是因為聽見社會的聲音，包括沒有共識前要再檢討法案內容等，因此沒有強渡關山。

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吳思瑤說，討論2024年的國會改革法案時，有把2016年的版本拿出來逐條檢視，發現在國會調查權及聽證權部分，有違憲之虞，因此民進黨非常進步也負責任在2024年的版本中提出精進與檢討。

吳思瑤強調，修法不是木乃伊，不是把過去的版本全文一字不漏的照抄，就叫做正確的修法，民進黨團精進、更進步及更全面推出負責任的國會改革方案，希望社會一起支持。（編輯：郭無患）1130402