藍委提案修衛廣法 杜絕NCC以換照箝制新聞自由

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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨立委羅智強提案修改「衛星廣電法」，他今天表示，提案獲55名藍白立委連署支持，把捍衛新聞自由直接入法，對於電視台有不實廣告、違規處罰依舊保留行政罰鍰的處分，但NCC無法再以「換照」來要脅及箝制新聞自由。

國民黨立委羅智強、洪孟楷、賴士葆、陳玉珍、葉元之、王鴻薇、邱鎮軍、牛煦庭、黃健豪、林沛祥、林思銘、黃仁等人，今天在立法院召開「衛星廣電法」修法記者會，力挺修法捍衛台灣新聞自由，杜絕政府箝制濫權。

修正案發起人羅智強表示，修法獲得包含民眾黨在內55名跨黨派立委連署支持，修法重點把捍衛新聞自由直接入法，也區分一般頻道跟新聞頻道，提高衛星廣電法的憲政高度。

羅智強指出，在管理模式上，改為先輔導後處分的方式，對於電視台有不實廣告、違規處罰依舊保留行政罰鍰的處分，但是國家通訊傳播委員會（NCC）無法再以「換照」來要脅及箝制新聞自由。

羅智強表示，36年前台灣解除報禁，然而36年過後，民進黨卻成為民主逆流，忘了黨外解除報禁的努力，甘冒大不諱關新聞台，包括前總統陳水扁、行政院長陳建仁都曾公開反對政府有權關新聞台，因此他認為這次修法就是要捍衛憲法對新聞自由的保障、守護民主前輩的努力。

賴士葆指出，NCC成立宗旨是要仿照美國聯邦通訊委員會（FCC），將管制新聞自由的新聞局改成獨立機構。結果現在NCC把自己變成過去的新聞局，什麼都要管、什麼都要抓。FCC對新聞台是低度管理，而台灣是高度管理，甚至以換照的手段，關掉不符己意的新聞台。

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牛煦庭表示，在台灣重大殺人犯可以逃脫死刑，但是新聞台只要報導不符合政府要求，就會被永久關閉，這符合民主自由的價值嗎。當政治力介入後，只要不合己意，政府就能堂而皇之介入要求關閉，如果NCC被民進黨變成怪獸，立法院就會出面捍衛新聞自由，推動修法並儘速審查，還給台灣社會健康的新聞自由環境。

黃健豪表示，NCC的組織章程是為了落實憲法、保障言論自由，這幾年作為卻是在打壓新聞自由，真正的新聞自由、言論自由就是「喜歡看就看，不喜歡看就不要看」，不該由政府決定可以揭露什麼樣的資訊。NCC現行做法，違反憲法跟新聞自由的意義。應當還給台灣人有自由選擇的權力。（編輯：蘇志宗）1130516