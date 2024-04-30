NCC提名人選出爐 綠盼回歸專業、藍白批沒誠意

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（中央社記者林敬殷、陳俊華、王承中台北30日電）行政院今天公布國家通訊傳播委員會（NCC）提名人選名單，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望在野黨超越政治立場，回歸專業進行審查。

台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌在臉書發文批評，NCC主委不應淪綠媒集團小弟；國民黨立院黨團書記長洪孟楷則認為，這批委員過往有諸多爭議言論，行政院提出如此對人民沒誠意的名單，是逼國會退回要求重提。

行政院今天公布NCC委員提名人選，包含現任副主委 翁柏宗 翁柏宗小檔案 年齡：60歲

學歷：成功大學電機工程學系碩士

專長：頻譜管理、通訊傳播監理

經歷：國家通訊傳播委員會主任秘書、參事、委員並為副主委 看更多 關閉 、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授 陳炳宏 陳炳宏小檔案 年齡：61歲

現職：

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授 經歷：

中國時報、中時晚報記者

博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長

台灣師範大學大眾傳播研究所教授

中國時報、中時晚報記者 博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長 台灣師範大學大眾傳播研究所教授 專長：

傳播（傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務、傳播政治經濟分析） 看更多 關閉 、東華大學中國語文學系專案教師 羅慧雯 羅慧雯小檔案 年齡：53歲

現職：

世新大學傳播管理學系助理教授

世新大學傳播管理學系助理教授 學歷：

國立臺灣大學經濟學系

國立政治大學新聞學研究所碩士

日本京都大學經濟學博士

國立臺灣大學經濟學系 國立政治大學新聞學研究所碩士 日本京都大學經濟學博士 經歷：

財團法人公共電視文化事業基金會研究員

國立東華大學中國語文學系專案教師

財團法人公共電視文化事業基金會研究員 國立東華大學中國語文學系專案教師 專長：

傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學） 看更多 關閉 ，以及NCC電台與內容事務處副處長 詹懿廉 詹懿廉小檔案 年齡：56歲

現職：

國家通訊傳播委員會平台事業管理處處長

國家通訊傳播委員會平台事業管理處處長 學歷：

國立臺灣大學政治學系國際關係組

美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士

國立臺灣大學政治學系國際關係組 美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士 經歷：

行政院新聞局科長

國家通訊傳播委員會科長

行政院新聞局科長 國家通訊傳播委員會科長 專長：傳播（新聞行政、廣電事業監理） 看更多 關閉 等4人，並指定委員翁柏宗為主任委員，陳炳宏為副主任委員，任期均自民國113年8月1日起至117年7月31日止。

吳思瑤指出，行政院經過再三斟酌，提出最適格的人選，希望在野黨超越政治立場，回歸專業進行審查。

吳思瑤坦言，民進黨了解此次同意權被各方嚴格審視，也看到在野黨立委批評，執政黨將秉持「誠意溝通、爭取支持、嚴格審查」態度面對此次同意權行使，盼在野黨不因個人好惡及政黨立場，而是透過對話，以專業的角度審查這份名單。

台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌在臉書發文批評，NCC主委不應淪為綠媒集團的小弟，民進黨毫無反省，執意將在鏡電視弊案中穿針引線、通風報信的副主委翁柏宗升任為主委，難怪NCC直接不甩立法院調閱小組決議，悍然拒絕提供任何資料。

黃國昌說明，先前盛傳NCC主委一職，有充滿綠色價值的有線電視系統大亨強力介入，因此陣前換將，顯然並非空穴來風。如此腐敗至極的提名，證明民進黨早已將「黨政軍退出媒體」全拋諸腦後，找個聽從黨意的來為綠色媒體集團服務，真是國家的悲哀。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷受訪提到，看守內閣提名NCC委員名單，與媒體報派人選一致，證明之前測風向動作粗糙，坐實NCC依然要做民進黨的打手，而非獨立、中立單位，不尊重新民意也罔顧在野黨要求。主委人選甚至與謠傳媒體大亨出手一致，難道媒體大亨才是地下主委。

洪孟楷認為，這批委員過往有諸多爭議言論，實在不適合就任專業客觀的NCC，行政院提出如此對人民沒誠意的名單，如果民進黨團還要護航，這才是唾面自乾，這份名單是逼國會退回要求重提。

國民黨團副書記長許宇甄強調，為讓全民對NCC恢復信任，不該有太強的政治意識形態，這次的人選完全不符合這個基本要求，國民黨團不會同意這次人事案。（編輯：張若瑤）1130430