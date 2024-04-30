NCC提名人選出爐 綠盼回歸專業、藍白批沒誠意
（中央社記者林敬殷、陳俊華、王承中台北30日電）行政院今天公布國家通訊傳播委員會（NCC）提名人選名單，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，希望在野黨超越政治立場，回歸專業進行審查。
台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌在臉書發文批評，NCC主委不應淪綠媒集團小弟；國民黨立院黨團書記長洪孟楷則認為，這批委員過往有諸多爭議言論，行政院提出如此對人民沒誠意的名單，是逼國會退回要求重提。
翁柏宗小檔案
- 年齡：60歲
- 學歷：成功大學電機工程學系碩士
- 專長：頻譜管理、通訊傳播監理
- 經歷：國家通訊傳播委員會主任秘書、參事、委員並為副主委
陳炳宏小檔案
- 年齡：61歲
- 現職：
台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授
- 經歷：
中國時報、中時晚報記者
博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長
台灣師範大學大眾傳播研究所教授
- 專長：
傳播（傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務、傳播政治經濟分析）
羅慧雯小檔案
- 年齡：53歲
- 現職：
世新大學傳播管理學系助理教授
- 學歷：
國立臺灣大學經濟學系
國立政治大學新聞學研究所碩士
日本京都大學經濟學博士
- 經歷：
財團法人公共電視文化事業基金會研究員
國立東華大學中國語文學系專案教師
- 專長：
傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學）
詹懿廉小檔案
- 年齡：56歲
- 現職：
國家通訊傳播委員會平台事業管理處處長
- 學歷：
國立臺灣大學政治學系國際關係組
美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士
- 經歷：
行政院新聞局科長
國家通訊傳播委員會科長
- 專長：傳播（新聞行政、廣電事業監理）
吳思瑤指出，行政院經過再三斟酌，提出最適格的人選，希望在野黨超越政治立場，回歸專業進行審查。
吳思瑤坦言，民進黨了解此次同意權被各方嚴格審視，也看到在野黨立委批評，執政黨將秉持「誠意溝通、爭取支持、嚴格審查」態度面對此次同意權行使，盼在野黨不因個人好惡及政黨立場，而是透過對話，以專業的角度審查這份名單。
台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌在臉書發文批評，NCC主委不應淪為綠媒集團的小弟，民進黨毫無反省，執意將在鏡電視弊案中穿針引線、通風報信的副主委翁柏宗升任為主委，難怪NCC直接不甩立法院調閱小組決議，悍然拒絕提供任何資料。
黃國昌說明，先前盛傳NCC主委一職，有充滿綠色價值的有線電視系統大亨強力介入，因此陣前換將，顯然並非空穴來風。如此腐敗至極的提名，證明民進黨早已將「黨政軍退出媒體」全拋諸腦後，找個聽從黨意的來為綠色媒體集團服務，真是國家的悲哀。
國民黨立院黨團書記長洪孟楷受訪提到，看守內閣提名NCC委員名單，與媒體報派人選一致，證明之前測風向動作粗糙，坐實NCC依然要做民進黨的打手，而非獨立、中立單位，不尊重新民意也罔顧在野黨要求。主委人選甚至與謠傳媒體大亨出手一致，難道媒體大亨才是地下主委。
洪孟楷認為，這批委員過往有諸多爭議言論，實在不適合就任專業客觀的NCC，行政院提出如此對人民沒誠意的名單，如果民進黨團還要護航，這才是唾面自乾，這份名單是逼國會退回要求重提。
國民黨團副書記長許宇甄強調，為讓全民對NCC恢復信任，不該有太強的政治意識形態，這次的人選完全不符合這個基本要求，國民黨團不會同意這次人事案。（編輯：張若瑤）1130430
- NCC提名人選出爐 綠盼回歸專業、藍白批沒誠意2024/04/30 20:54
- 2024/04/30 19:16
- 2024/04/30 18:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。