政院提名NCC主委翁柏宗、副主委陳炳宏 將送立院審查

（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院人事行政總處今天透過新聞稿指出，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，已依法提名現任國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。



NCC有4位委員任期將在今年7月31日屆滿，包含主委

陳耀祥

陳耀祥小檔案 年齡：55歲

學歷：德國海德堡大學法學博士、法學碩士

現職：NCC主委

專長：憲法、行政法、資訊科技法、媒體法、經濟法、國家學

經歷：台北大學公共行政暨政策學系助理教授、國防部法規委員及訴願委員、文化部法規委員及訴願委員、行政院新聞局法規委員會委員、行政院文化建設委員會訴願審議委員會委員 看更多 關閉

、副主委

翁柏宗

翁柏宗小檔案 年齡：60歲

學歷：成功大學電機工程學系碩士

專長：頻譜管理、通訊傳播監理

經歷：NCC主任秘書、委員、副主委、代理主委、NCC南區監理處副處長、處長、主任秘書、參事、台灣中區電信管理局第一工程隊擔任高級技術員、電信總局南區電信監理站技正、站長 看更多 關閉

、委員

王維菁

王維菁小檔案 年齡：47歲

現職：台灣師範大學大眾傳播研究所教授

學歷：美國德州大學奧斯汀分校廣播電視電影系媒介研究博士、世新大學傳播研究所碩士

專長：資訊傳播、資訊經濟、數位網路平台、社群媒體、傳播政治經濟學、人工智慧

經歷：NCC第9屆廣播電視節目廣告諮詢會議委員、文化部第5屆文化資料開放諮詢小組委員、勞動部第5屆政府資料開放諮詢小組民間代表成員、科技部人工智慧科研規範指引核心專家小組委員 看更多 關閉

和

林麗雲

林麗雲小檔案 年齡：55歲

現職：台灣大學新聞研究所教授

學歷：英國西敏斯特大學傳播學博士、政治大學新聞研究所碩士

專長：傳播政策與制度、傳播產業、公共媒體、英國、韓國傳播體制

經歷：台灣資訊社會研究學會第9屆監事、財團法人台灣媒體觀察教育基金會第7屆董事、中華傳播學會第11屆、第12屆監事、財團法人公共電視文化事業基金會新聞諮詢委員 看更多 關閉

，行政院今天依「國家通訊傳播委員會組織法」第4條第4項規定，在任期屆滿3個月前，也就是4月底提名，送請立法院同意。



人事行政總處透過新聞稿表示，行政院已將提名人選翁柏宗、

陳炳宏

陳炳宏小檔案 年齡：61歲

現職：

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授兼秘書室新聞小組組長

台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授兼秘書室新聞小組組長 經歷：

中國時報記者

中時晚報編輯部採訪組記者

博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長、節目部頻道企劃、事業部副理

國立台灣師範大學大眾傳播研究所教授、優聘教授

中國時報記者 中時晚報編輯部採訪組記者 博新多媒體股份有限公司尚美有線播送系統台台長、節目部頻道企劃、事業部副理 國立台灣師範大學大眾傳播研究所教授、優聘教授 專長：

傳播（傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務、傳播政治經濟分析） 看更多 關閉

、

羅慧雯

羅慧雯小檔案 年齡：53歲

學歷：

國立臺灣大學經濟學系

國立政治大學新聞學研究所碩士

國立臺灣大學經濟學系 國立政治大學新聞學研究所碩士 日本京都大學經濟學博士 經歷：

財團法人公共電視文化事業基金會研究員

國立東華大學中國語文學系專案教師

財團法人公共電視文化事業基金會研究員 國立東華大學中國語文學系專案教師 現職：

世新大學傳播管理學系助理教授

世新大學傳播管理學系助理教授 專長：

傳播、財經（傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學） 看更多 關閉

及

詹懿廉

詹懿廉小檔案 學歷：

國立臺灣大學政治學系國際關係組

美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士 日本京都大學經濟學博士 經歷：

行政院新聞局科長

國家通訊傳播委員會科長、專門委員、簡任視察、電臺與內容事務處副處長 看更多 關閉

等4人名單函送立法院審查，此次提名經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中翁柏宗為續任，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任，並指定委員翁柏宗為主委，陳炳宏為副主委，任期均自113年8月1日起至117年7月31日止。



人事行政總處說明，上述被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合NCC組織法規定。另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定，期盼立法院能盡早依法定程序完成審查，以利NCC業務得以順利運作。



根據人事總處資料，4位被提名人皆為無黨籍，男女比例各半。被提名為主委的翁柏宗現職是NCC副主委，是國立成功大學電機工程研究所碩士，專長為頻譜管理、通訊傳播監理；陳炳宏副主委，為美國賓州州立大學大眾傳播博士，現職是國立台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授兼秘書室新聞小組組長，專長於傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務，以及傳播政治經濟分析等。



羅慧雯是日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長是傳播政策、傳播產業、公共媒體與政治經濟學；詹懿廉是美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士，現職為國家通訊傳播委員會平台事業管理處處長，專長是新聞行政以及廣電事業監理。（編輯：張若瑤）1130430