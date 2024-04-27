NCC委員提名 藍黨團提案修法依政黨比例任命

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國家通訊傳播委員會的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，國民黨立法院黨團提案修法，要將NCC委員，依照國會政黨比例任命，預計5月1日審查，黨團書記長洪孟楷今天則建議，由新任閣揆提出名單向立法院負責，這才是責任政治應有做法。

目前國家通訊傳播委員會（NCC）的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，包含主任委員陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

國民黨立法院團總召傅崐萁提出「國家通訊傳播委員會組織法第4條條文修正草案」，內容包含限制NCC委員只能連任一次、委員名單由行政院及政黨依專長領域各推薦7名，政黨應依其在立法院所占席次比例分配名額，推薦名單交由行政院組成的提名審查委員會審查。根據立法院的會議預報，司法及法制委員會將於5月1日審查相關法案。

洪孟楷今天透過臉書表示，NCC委員提名作業經由媒體消息表示有4位委員，包括陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉及可能擔任主委的劉柏立；但昨晚又傳出民進黨內部派系喬不攏，人員可能再換人；這幾位委員的過去，無論是對媒體的輕藐態度、或是偏頗的個人意識，明顯不足以擔任獨立運作的機關委員。

洪孟楷指出，NCC委員是由行政院長提名，但現在院長陳建仁是待退狀態、新任院長卓榮泰還沒上任，到底提名後誰該負責，與其現在報派眾說紛紜、試探風向，不如再稍待20天，由新任閣揆提出名單向立法院負責，這才是責任政治應有作法。

洪孟楷表示，有多位立委都提出組織法的修法版本，包括應該要以政黨比例成立委員會來專業審查，他本身也提出NCC委員提名應採政黨與行政院共同推薦方式，並透過政黨依所占立法院席次比例所組成之提名審查會進行審查。

洪孟楷強調，如此才能有依照最新民意展現，來決定適合客觀超然的NCC委員人選，更符合大眾對於NCC的期待。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130427