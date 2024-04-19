3G語音網路6月底關閉 NCC籲民眾檢視手機VoLTE功能

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（中央社記者蘇思云台北19日電）3大電信業者將於6月底關閉3G語音網路服務，台灣電信市場邁入高音質4G通話（VoLTE）時代。NCC今天表示，民眾可到電信門市，透過手機健檢確認是否支援VoLTE功能，若手機款式較舊，可能無法支援完整的訊號功能或撥打緊急電話，需更換手機。

目前市售4G、5G手機皆支援VoLTE，業者推估多數用戶不受影響。根據3大電信業者官網資料，蘋果（Apple）手機在iPhone 6之後，HTC手機在10、U Ultra後，三星（Samsung）手機在Galaxy Note8後，Sony手機在Xperia Z5後，OPPO手機在R11後等款式，只要軟體在一定版本以上，手機都具有VoLTE功能。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在臉書發布貼文，3大電信為提升用戶語音服務體驗、頻率資源使用效率、落實節能減碳等，因應國際趨勢，將在今年6月30日汰除3G語音網路設備。

為保障民眾通訊權益，NCC提醒，如果手機款式較舊或沒有經過型式認證合格，都有可能無法支援電信業者完整的訊號服務，像是VoLTE功能、撥打緊急電話110、119、112等功能，就需要更換手機。

VoLTE功能為一種網路傳輸技術，NCC解釋，相較於傳統語音技術，VoLTE擁有較清晰的語音品質、快速的接續時間、通話時不會影響上網速度、節省手機電量等優點。

NCC提醒，民眾可在6月底前確認SIM卡與手機型號是否支援VoLTE功能，民眾可以到電信門市或是洽詢客服專線，了解SIM卡是否支援VoLTE功能，也可以透過3大電信官網查詢，了解手機型號是否支援VoLTE功能，如果過於老舊，也要更換手機。

NCC官員說明，早期有些民眾手機沒上網需求，因此申請不用網路、只要電話語音功能，才有可能需要更換SIM卡，不然，主要是看手機款式是否有提供VoLTE功能。3大電信也提供換機方案，最低可以用0元更換VoLTE手機，若有任何疑問，民眾可到電信門市諮詢或洽詢客服。（編輯：潘羿菁）1130419