電信三雄6/30前關閉3G網路 加速邁入VoLTE時代

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（中央社記者江明晏台北29日電）與國際趨勢接軌，電信三雄中華電、台灣大、遠傳今天均宣布，預計於2024年6月30日前關閉3G網路，台灣電信市場也將邁向高音質4G通話（VoLTE）時代；目前市售4G、5G手機皆支援VoLTE，業者推估多數用戶不受影響。

美國已正式進入全VoLTE時代，日本電信業者Softbank也於今年4月15日關閉3G網路，顯示關閉3G網路已是國際趨勢。

3大電信業者今天均宣布，預計於2024年6月30日前關閉3G網路，並已獲主管機關通訊傳播委員會（NCC）核准支持。

中華電信表示，為3G網路的平順退場已準備多年，3G相關頻率與基地台站點資源將轉供5G使用。

中華電指出，回顧台灣106年關閉2G網路的經驗，在4G及5G網路涵蓋今已相當完善、智慧型手機普及的基礎下，台灣民眾使用行動數據已大量移轉至4G、5G網路，傳統行動語音以逐漸被網路語音通話所取代，3G網路將能順勢功成身退。

遠傳表示，關閉3G網路所釋出的頻譜資源，將持續優化網路建設，提供更優質的4G、5G行動網路服務。台灣大指出，關閉3G網路之後，台灣大原3G網路的2100MHz頻段將視需求轉做為4G或5G使用。

電信業者關閉3G網路後，上網或是語音，將全面透過4G、5G網路進行，能有效節省基地台耗電、落實節能減碳。

遠傳預估全年可節省將近9000萬度用電、減少約4.5萬噸碳排，相當於最高120個大安森林公園的減碳效果，還能將頻譜資源釋出；台灣大哥大指出，關閉3G網路，加上整併雙網後，每年最高可省下約2億度電。

而電信業者關閉3G網路後，用戶語音通話將全面透過4G通話（VoLTE）進行。業者指出，VoLTE語音通話可同時維持高速上網，並有超高通話音質、減少環境背景雜音，也縮短電話接通時間，最快只需1秒；另還支援透過室內WiFi打電話、發簡訊，在高樓、地下室等收訊不佳地區或國外都相當方便。

業者說明，同時由於語音通話、上網都維持在4G、5G網路，用戶的手機不用因為語音通話就切換到3G，也能提升用戶手機續航力。

至於民眾換機方面，業者指出，現在市面上銷售的4G、5G新款手機皆已全面支援VoLTE，對於現有多數用戶普遍不受影響，但可能需要開啟手機4G通話（VoLTE）設定，即可正常通話。

遠傳說明，但早於2017年的舊機種手機，或是按鍵式的手機、從國外帶回未經NCC審驗通過的手機等，都有可能不支援，用戶如果發現手機上沒有4G通話（VoLTE）的設定開關，或是雖然手機設定開啟，但通話時手機顯示3G訊號，代表手機可能不支援VoLTE，可立即到門市詢問。

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台灣大指出，保障用戶權益，已陸續協助用戶主動開通VoLTE，尚未開通用戶，可自行透過門市、客服、APP開通。同時，用戶使用VoLTE服務，也需確認持有的SIM卡與手機，是否支援VoLTE技術，若SIM卡不支援VoLTE，台灣大提供用戶至門市免費換卡。

因應部分民眾對VoLTE手機有換機需求，電信業者陸續提供多元換機優惠，遠傳電信率先於官網推出3G網路關閉資訊專區，方便民眾查詢相關資訊。（編輯：楊凱翔）1130329