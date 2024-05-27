3G網路6月底關閉 陳耀祥拍「長輩圖」提醒用戶

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（中央社記者江明晏台北27日電）NCC與電信三雄今天共同宣布，3G網路將於今年6月30日關閉，NCC主委陳耀祥首度化身代言人，拍攝3G網路關閉宣導短片，更以「長輩圖」提醒用戶檢查目前使用的手機、SIM卡是否可支援4G語音（VoLTE）功能。

響應政府節能減碳政策、提升頻譜資源有效運用，在主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）政策指導下，國內3大電信業者將於今年6月30日關閉3G網路。

NCC與電信三雄今天召開記者會，NCC主委陳耀祥、台灣電信產業發展協會理事長暨中華電董事長郭水義、中華電總經理林昭陽、遠傳總經理井琪、台灣大技術長揭朝華等共同出席，見證3G網路關閉儀式。

電信業者表示，3G已經功臣身退，提醒用戶儘速進行手機體檢，留意3G系統關閉後，目前使用的手機、SIM卡是否可支援4G語音（VoLTE）功能。

NCC主委陳耀祥更首度化身代言人，拍攝3G網路關閉宣導短片，以輕鬆幽默方式提醒用戶進行手機體檢，協助目前手機、SIM卡不支援4G語音（VoLTE）功能的用戶，能平順移轉，保障用戶權益，同時達到通訊高效能與環境永續政策目標。

NCC指出，各國陸續關閉耗能沒有效率的3G網路，初步估計，台灣關閉3G網路全年可節省總電力超過2.8億度電，並減少約14萬2000噸碳排放量，相當於373座台北市大安森林公園的減碳效益，3G的關閉進一步實踐「台灣2050淨零排放」政策，核准電信業者於6月30日關閉3G網路。

NCC宣導，未來無論上網和語音，包含含緊急電話110、119、112，都必須透過4G或5G網路，提醒用戶手機、SIM卡均須支援4G或5G網路及4G語音（VoLTE）服務，如果手機過舊或型式沒有經過NCC認證合格，3G關閉後，手機就有可能無法進行4G語音通話，其中也包括緊急救援電話功能。

NCC建議，用戶可透過各大電信業者的官方網站自行進行手機體檢，或由門市、客服人員協助確認手機、SIM卡是否支援4G語音功能及開通4G語音設定，電信業者也提供多元換機優惠，包括按鍵式手機、智慧型手機供用戶選擇等。（編輯：黃國倫）1130527